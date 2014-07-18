Hitler'in sözünü paylaşan Sercan Yıldırım, tepki gelince sildi

Galatasaray'da kadro dışı kalan genç futbolcu Sercan Yıldırım'ın Twitter üzerinden Gazze'de yaşananlara ilişkin paylaştığı yazı tepkilere neden oldu.

Genç futbolcu Twitter'daki hesabından Adolf Hitler'in, "Gün gelecek; tüm Yahudileri öldürmediğim için bana küfredeceksiniz" sözünü paylaştı. Sercan Yıldırım'ın bu tweetine çok sayıda kullanıcıdan tepki geldi.

Genç futbolcunun hesabından atılan tweet yaklaşık 10 dakika sonra silindi. Sercan daha sonra da "Sosyal medya danışmanım yazmış arkadaşlar. Faşist bir insan asla olmadım. Sadece bebek katillerine ve bu katliamı yapanlara nefret duyuyorum" ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı.