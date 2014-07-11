Yıldız Tilbe’ye Musevilerden tepki: Sanatçıya yakışmayacak açıklamalar

Türkiye Yahudileri Cemaati'nin eski başkanı Silvyo Ovadya, Yıldız Tİlbe’nin sözlerine karşılık “Bu kadar ırkçı bir demeç veriyor sözde sanatçı olacak bir kişi yani. Bir sanatçıya yakışmayacak açıklamalardır bunlar. Tamamen ırkçılık ve dünyanın her tarafında suç olacak öğeler taşımaktadır bu” diyerek tepki gösterdi.

Ovadya Radikal’e yaptığı açıklamada, Tilbe’nin "Allah, Hitler'den razı olsun bunlara az bile yapmış ne kadar haklıymış adamcağız” sözlerinin bir sanatçıya yakışmayacak açıklamalar olduğunu belirtirek “Tamamen ırkçı bir açıklama. Bunun kerhen cezalandırılması gerekir. Ama kimse müdahale etmiyor, yapacak bir şey yok. Bu kadar ırkçı bir demeç veriyor sözde sanatçı olacak bir kişi yani. Bir sanatçıya yakışmayacak açıklamalardır bunlar. Tamamen ırkçılık ve dünyanın her tarafında suç olacak öğeler taşımaktadır bu” dedi.

Ovadya, gün içerisinde Türk Musevi Cemaatinin de bir basın açıklaması yapacağını belirtti.