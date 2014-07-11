Yıldız Tilbe'den ırkçı tweet: Allah Hitler'den razı olsun

Şarkıcı Yıldız Tilbe, İsrail devletinin yaptıklarından Musevileri sorumlu tutan ırkçı mesajlar paylaştı. İsrail'in Gazze saldırısını eleştiren Tilbe, milyonlarca Yahudiyi katleden Adolf Hitler'i anarak "Allah Hitler'den razı olsun, bunlara az bile yapmış" ifadesini kullandı.

İşte Yıldız Tilbe'nin Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar:

İsrail'in sonuna az kaldı sizi ne duvarlarınız ne de ektiğiniz o ağaçlar kurtaramayacak size ölümde olmayacak şeytanın oğulları Amerika, İsrail,

Allah Hitler'den razı olsun bunlara az bile yapmış ne kadar haklıymış adamcaaz,

Bu Yahudilerin sonunu gene Müslümanlar getiricek Allahın izniyle az kaldı az,

Allah ve kendi peygamberleri Musa A.S dahil bütün peygamberlere düşmanlar,

İftara nasıl az kaldıysa sizin sonunuzada o kadar kaldı dünyanın yaşı itabariyle,

Yolladığı mesajlardan ötürü Twitter kullanıcılarından tepki alınca Yıldız Tilbe şunları yazdı:

Ben ırkçı değilim bütün ırkçılığı Allah yok etsin bakın ne haldeler kendilerinden başka millet inanç tanımayanların yaptıkları hakmı,

Dünyanın heryerinde Müslümanlara zulüm var. Bir tane Amerikalı ya da Yahudi var mı katledilen, ülkesi bombalanan milleti öldürülen,

Her pislik bunlarda işte heryeri bunlar işgal eder elele arkalarından Avrupalılar destekler her türlü,

Allah kim haksızlık zulüm yapıyorsa dini dili farketmeksizin zulüm görenin yanında zulmedenin karşısındadır,

İnsanlık bütün dinlerin dillerin her şeyin üstünde bir vasıftır anlayana. Her şeyi olan ülkeler hiçbir şeyi olmayan ülkelere neden zulmeder,

Orada o kadar silahsız insanı katlediyor tam teçhizatlı silahlı adamlar ben söyleyince ağırmı geldi.