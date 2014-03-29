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'Soruları, sınavları eşdeğer hale getirebilmek için yayınlamıyoruz'

Ali Demir, YGS sonuçlarının açıklandığını canlı yayında duyururken, sınav sorularının neden tamamını yayınlamadıklarını da açıkladı

29 Mart 2014 21:45

TRT Haber canlı yayınında Nasuhi Güngör'ün konuğu olan ÖSYM Başkanı Ali Demir, sınav sonrası soruların yayınlanmamasına yönelik tepkiler için açıklama yaptı. Demir, "Şeffaflığın zirvesinde olduğumuzu söyleyebilirim. Tüm hesaplama süreçlerimiz şeffaf bir şekilde yayınlanmış durumda. Soruların yayınlanmaması şeffaflığa aykırı değil." diye konuştu.

 

'Soruların tamamını, sınavları eşdeğer hale getirebilmek için yayınlamıyoruz'

 

 

"Şeffaf bir kurum olacağız. Şeffaflığın zirvesinde olduğumuzu söyleyebilirim. Her aday kendi cevap kağıdını görebiliyor. Tüm hesaplama süreçlerimiz şeffaf bir şekilde yayınlanmış durumda. Soruların yayınlanmaması şeffaflığa aykırı değil. Bizim ölçümüzdeki bütün kurumlar, sadece sınav öncesi örnek sorular yayınlar. Sınav sonrası ise belli başlı soruları yayınlar. Biz de parlamentonun geçirdiği kanun doğrultusunda sorularımızın yüzde 20'sini yayınlayacağız dedik ve yayınladık. Bu adayların kendilerini kontrol etmeleri için yeterli bir sayıdır.

Neden açıklamıyoruz? Bir kere ÖSYM tarihinde soru nitelikleri, tamamen soru yazılarının, denetleycilerin kararlarıyla oluyor. Bir soru zor mudur, kolay mıdır, bunlar tamamen adayların verdikleri cevaplarla belirlenebiliyor. Bizim de yapmak istediğimiz budur. Sürekli eleştiri alıyoruz, sınav kolay veya zor diye. Soruların tamamını yayınlamamamızın nedeni sınavları eşdeğer hale getirebilmektir. Şimdiye kadar bu denemeleri yapabilseydik, biz sınavları birbirine daha eş değer yapabilirdik."

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