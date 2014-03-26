ÖSYM'den YGS sorularını paylaşanlara suç duyurusu

Bu yıl ilk kez üniversite sınav sorularını açıklamama kararı alan ve Bilgi Edinme Kanunu ile bile soruların öğrenilmesini yasaklayan ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonrası, kamuoyuna açıklanan sorular haricindeki soruları “gizlilik kararına” rağmen paylaşan bazı kuruluşlar ve web siteleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, Sınavdan sonra “akılda kalan” soruların, adaylar tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasının suç olduğunu bildiren ÖSYM, söz konusu suçun cezasının “2 yıldan 5 yıla kadar hapis” olduğuna dikkati çekti.

‘Bilgi Edinme’den çıkarıldı

ÖSYM’nin bu açıklaması, cezanın kaynağının ne olduğu konusunda soru işaretlerine yol açtı. ÖSYM’nin Teşkilat Kanunu’nda yer alan ve önceki yıllarda soruları sızdıranlara ve sınavdan önce temin edenlere karşı uygulanan “gizli bilgileri temin” kapsamına sınava giren adayların akıllarında tuttukları soruları da dahil ettiği anlaşıldı. Buna göre, akılda tuttuğu soruları paylaşan üniversite adayları, neredeyse devlet sırrını ifşa edenlerle benzer cezalar alabilecek. TCK’da, devletin güvenliği ile ilgili gizli bilgileri temin edenlere 3 yıl ila 8 yıl hapis öngörülürken, girdiği sınavın sorusunu paylaşan aday da 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek. 2 milyonu aşkın adayın girdiği sınavda okuyup yanıtladığı soruların sadece idari kararla bu kapsama alınabilmesi ise yeni bir tartışma başlattı.

ÖSYM Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un, “sınav güvenliği”ni düzenleyen 9. maddesinde, “Soru havuzundaki sorular hiçbir koşul altında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara verilemez. Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararına istinaden açıklanabilir” ifadeleri yer alıyor. Aynı maddede, geçtiğimiz ağustos ayında yapılan kanuni düzenlemeye kadar, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun hükümlerinin saklı olduğu” belirtiliyordu. Yapılan düzenleme ile ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar Bilgi Edinme Kanunu kapsamından çıkarıldı.

Soruları açıklamama ve sonraki yıllarda kullanma kararı alan ÖSYM’nin bu adımı atarak, yapılan sınav sorularını da “gizli bilgi” kapsamına soktuğu anlaşıldı.

‘Gizli bilgi’ kategorisinde

ÖSYM, pazar günü yapılan YGS sonrası soruların yüzde 20’lik dilimini oluşturan 32 soruyu internet üzerinden yayımlarken, mevcut sorular dışında kalan tüm soruların yazılı, görsel veya işitsel olarak herhangi bir yolla bir bütün olarak veya kısmen paylaşılamayacağını bildirmişti. Duyuruda, söz konusu soruları paylaşan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı açıklamıştı.

Öğrencilerden imza kampanyası

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, YGS’de çıkan soruların daha sonraki yıllarda da kullanılabilmesi amacıyla bir havuz sistemi oluşturacaklarını açıklamış. Demir’in bu açıklamasının ardından iki milyonu aşkın YGS adayı tepkisini sanal alemde duyurmaya devam ediyor. Adaylar, soruların açıklanması talebiyle dün Change.org’ta bir imza kampanyası başlattı. İmza metninde, “Daha önceki yıllarda yapılan pek çok farklı sınavda pek çok farklı dersten pek çok hatalı soru vardı. Bunlar, bizim zaten ÖSYM’ye güvenimizi zedeledi. Yapılan sınava saygı duyabilmemiz, adil bir sınav olduğunu söyleyebilmemiz, hak mağduriyeti yaşamamız için sınav sorularının geçmiş yıllarda olduğu gibi yayınlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.