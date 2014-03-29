YGS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Ali Demir, YGS sonuçlarının bugün açıklandığını bildirdi. Adaylar sınav sonuçlarını http://www.osym.gov.tr veya http://sonuc.osym.gov.tr internet adreslerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

2 milyon 7 bin 685 öğrenci bu yıl 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilen YGS sınavında ter dökmüştü. Sınava giren öğrenciler sonuçlarını TC Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle internetten öğrenebilecek ancak kendilerine 2014 YGS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS'lere girme hakkı kazanacak. Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) başvurular ise 21-30 Nisan 2014 arasında yapılacak. YGS'den 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler.

İptal edilen soru yok

ÖSYM Başkanı Ali Demir, iptal edilen sorunun olmadığını da açıkladı.

Adayların kendi cevap kağıtları daha sonra erişime açılacak

Sınava giren adayların cevap kağıtları daha sonra erişimlerine açılacak. Adaylar, kendi cevap kağıtlarının görüntüsüne, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, Merkez bu yıl sınavda 500 tam puan alan adayları açıklamayacak. Merkez adaylardan izin aldıktan sonra adayların bilgilerini paylaşacak.