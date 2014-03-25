ÖSYM'nin açıklamadığı YGS soruları sızdırıldı mı?

ÖSYM’nin üniversiteye geçişte ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) ardından ilk kez soruların tamamını yayımlamaması, dershaneleri harekete geçirdi. Türkiye’de çok sayıda dershanenin branş öğretmenlerini sınava soktuğu ve öğretmenler tarafından ezberlenen soruların sınavın ardından öğrencilere doğru cevaplarıyla birlikte dağıtıldığı iddia edildi. Soruları sonraki sınavlarda kullanmak için açıklamadığını bildiren ÖSYM yetkilileri ise konuyla ilgili, “Süreçte bir anormallik görmüyoruz. Dershaneler öğretmenlerini sınava sokmuş olabilir. Forum sitelerinde de adaylar soruları paylaşmış olabilir. Sorular dışarı sızmış mı diye hafiyelik mi yapmamız bekleniyor?” ifadelerini kullandı.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, adaylar Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden, “YGS’nin soruları açıklamamasının gerekçesi, soruları tekrar kullanmaksa, bu hiç inandırıcı bir gerekçe değil”, “Yaptığı yanlış fark edilmesin diye YGS sorularını yayınlamamak ne demek yahu?” gibi mesajlar paylaştı. Adayların YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde, “Bakara suresi” ile ilgili bir soru çıktığını belirterek, “YGS’deki din sorularında Bakara suresinin zamanlaması manidar”, “Bakara sureli soru ile Egemen Bağış’a mesaj mı çakıldı acaba?” şeklinde mesajlar atması dikkati çekti.

32 soru açıklandı

Üniversiteye geçişte ilk aşama olan YGS, önceki gün 2 milyon 7 bin 685 adayın katılımıyla gerçekleşti. ÖSYM, bu yıl ilk kez sınavın ardından tüm soruları ve cevap anahtarlarını yayımlamadı. Sadece sınav sorularının yüzde 20’si yani 32 soru, sınavın yapıldığı gün öğle saatlerinde, “Temel Soru Kitapçığı” adı altında ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlandı. ÖSYM, sınavlarda çıkan soruların daha sonraki yıllarda da kullanılabilmesi amacıyla bir havuz sistemi oluşturacaklarını açıklarken, soruların tamamının ya da bir kısmının herhangi bir yerde yayımlanması durumunda, ilgili kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

ÖSYM’nin uyarı niteliğindeki açıklamasına rağmen, dershanelerin, çıkan soruları ezberlemeleri için branş öğretmenlerini YGS’ye soktukları öne sürüldü. İddiaya göre, öğretmenlerin kendi branşlarından ezberledikleri ilgili sorular, sınavın ardından dershane yönetimlerince bir araya getirildi. Sınavın ardından dershanelerine giden öğrencilere burada öğretmenler tarafından sorular ve doğru cevapları dağıtıldı. Böylece ÖSYM’nin soru havuzuna sakladığı sorular pek çok dershane öğrencisiyle paylaşılmış oldu.

‘Anormallik yok’

ÖSYM yetkilileri, soruların bazı dershaneler tarafından öğrencilere dağıtılması ve internet üzerinden paylaşılması ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Yetkililer, “Süreçte bir anormallik görmüyoruz. Dershaneler öğretmenlerini sınava sokmuş olabilir. Forum sitelerinde de adaylar soruları paylaşmış olabilir. Sorular dışarı sızmış mı diye hafiyelik mi yapmamız bekleniyor? Ne yapabiliriz? Eğer tespit edersek, gerekli yasal işlemleri başlatırız. Ama bunlar çok soyut iddialar” ifadelerini kullandı.

‘Bakara sorusu manidar’

Adaylar, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden, “YGS’nin soruları açıklamamasının gerekçesi, soruları tekrar kullanmaksa, bu hiç inandırıcı bir gerekçe değil”, “Yaptığı yanlış fark edilmesin diye YGS sorularını yayınlamamak ne demek yahu?” gibi mesajlar paylaştı. Adayların YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde, “Bakara suresi” ile ilgili bir soru çıktığını belirterek, “YGS’deki din sorularında Bakara suresinin zamanlaması manidar”, “Bakara sureli soru ile Egemen Bağış’a mesaj mı çakıldı acaba?” şeklinde mesajlar atması dikkati çekti. Bazı forum sitelerinde ise, “YGS’de herkes aklında kalan soruları yazsın” şeklinde konu başlıkları açıldı. Buradan da çok sayıda aday, aklında kalan soruları kamuoyuyla paylaşmış oldu.