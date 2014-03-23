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YGS protestosuna müdahale 3 gözaltı

Mersin’de YGS Sınav sistemini protesto etmek amacıyla pankart açan 3 kişi gözaltına alındı.

23 Mart 2014 20:03

Hikmet Durgun / Mersin 

Edinilen bilgilere göre YGS(Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’yi protesto etmek amacıyla Merkez Yenişehir İlçesi Forum Alış Veriş Merkezi önünde toplanan Liseli Kıvılcım üyesi bir grup lise öğrencisi, Forum Alış Veriş Merkezinin köprüsünde “Berkin Elvan’ı Vuran Devlet’ten Hesap Soracağız MEB’i de ÖSYM’yi Yıkacağız” pankartını açarak ,” Berkin’in Elvan Ölümsüzdür” sloganlarını attı. Eyleme müdahale eden polis pankarta el koydu. Pankartın el koyması esnasında eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis pankartı açtıkları gerekçesiyle 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

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