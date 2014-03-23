2 milyon 7 bin 685 aday bugün YGS'ye girecek

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS), 2 milyon 7 bin 685 aday katılacak. Öğrenciler, 160 soru yanıtlayacak. Bu yıl ilk kez soruların tamamı açıklanmayacak.

Saat 10.00'da başlayacak sınava girecek adaylar, yanlarında sınav giriş belgelerinin yanı sıra TC kimlik numarası ile fotoğraf üzerinde soğuk damganın bulunduğu nüfus cüzdanlarını ve son 6 ayda çekilmiş bir fotoğraflarını da bulundurması gerekiyor. Adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayarlar için, il ve ilçelerdeki Nüfus Müdürlükleri saat 07.00 - 10.15 arası açık tutulacak.

Öğrenciler, sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 bölümden 160 soru yanıtlayacak. Sınavın yapıldığı her bir salona duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler ile şekerleme ve peçete, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Adayların sınav binasına; anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), cep telefonu ve her türlü elektronik cihazlarla girmesine izin verilmeyecek.

Bu yıl ilk kez ÖSYM, sınavın ardından sorularının tamamını yayınlamayacak. Soruların sadece yüzde 20’si yayınlanacak. Öğrenciler ve eğitimciler bu uygulamaya tepkili. İkinci sınav Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ise beş ayrı oturumda 14-15 ve 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.