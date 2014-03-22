YGS için gerekirse helikopter kaldırılacak

ÖSYM, yarın yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) olumsuz hava, yol ya da doğal olaylar nedeniyle oluşabilecek "ulaşım engeline" karşı sınav görevlilerinin ya da evraklarının sınav binalarına taşınmasında havayolunu da kullanacak.

ÖSYM, sınav görevlilerinin ve evraklarının sınav yerine ulaşmasında sıkıntı yaşanması ihtimaline karşı İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da 20'ye yakın helikopterin hazır bekletilmesi için bir firmayla sözleşme imzaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖSYM, 23 Mart Pazar günü yapılacak YGS'nin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması için aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. ÖSYM, sağlık sorunları, olumsuz hava, yol ya da doğal afetler karşısında oluşabilecek ulaşım engeline karşı sınav görevlilerinin ya da evraklarının taşınmasında havayolunu da kullanacak.

ÖSYM, sınav görevlilerinin ve evraklarının sınav yerine ulaşmasında, olumsuz hava koşullarına karşı İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da 20'ye yakın helikopterin hazır bekletilmesi için bir firmayla sözleşme imzaladı. Helikopterler, bu tür bir olumsuzluk halinde 7 bölgeye ulaşabilecek.

Sözleşmeye göre, helikopterlerin, sınav binalarına sınav görevlisi ve sınav evrakının taşınması için saat 07.00-09.00 saatleri arasında ÖSYM için hazır bekletilecek. ÖSYM, helikopterlerin iniş ve kalkış izinlerini de aldı. ÖSYM, helikopterlerin kullanılması ihtimaline karşı ilave evrakı da matbaada hazır tutacak.