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Yaşam

Kazlıçeşme'de YGS'ye giren öğrencilere gürültü için pamuk dağıtıldı

Kazlıçeşme'deki Nevruz miting alanının yakınında bulunan okulda sınava giren öğrencilerinin aileleri yürüyüş yapan grupları sessiz olması konusunda uyardı

23 Mart 2014 14:40

Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi'nde yapılan YGS sınavı sırasında Nevruz alanına giriş yapan grupların çıkardığı gürültü nedeniyle aileler tepki gösterdi. Kazlıçeşme'deki Nevruz miting alanının yakınında bulunan okulda sınava giren öğrencilerinin aileleri yürüyüş yapan grupları sessiz olması konusunda uyardı. Bazı aileler ise gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine miting görevlileri de yürüyüş yapan grupları sessiz olması konusunda uyardı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, miting alanına katılımların yoğun şekilde gerçekleştiği 10. Yıl Caddesi üzerinde bulunan okulda sınava girecek öğrencilerin yakınları büyük stres yaşadı. Miting alanında görevli olanlar da kendi imkanlarıyla, okul önünden miting alanına geçen kalabalığa uyarılarda bulundu. Bir vatandaşın ise üzerinde 'Sınav var' yazan bir karton kutuyu miting alanına gelen vatandaşlara gösterdiği görüldü.

 

Çocuklara pamuk dağıttılar

 

Okul önünde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen veliler ise yetkililere kızdı. Çocuklarının emeklerinin iki saatlik bir sınava bağlı olduğunu söyleyen veliler, "İnsanlar bayramlarını kutluyorlar. Onlar da haklılar. Sabahtan beri buradaki rezilliği izliyoruz. Sınavda çocuklarımız tedirgin oluyorlar. Biraz önce havai fişek patlattılar. Bunu yapan ÖSYM, ilçe milli eğitim müdürlüğünün bu okula sınavı vermemesi lazım. Bunu bile düşünemiyorlar" şeklinde konuştular.

Okul önünde bekleyen bir başka veli ise isyan ederek, "Çocuklara pamuk dağıtmışlar. Kulaklarını tıkasınlar. Çocukları buraya verenler utansın. Ortada bir tane polis yok. Polisler gelsin buradaki insanları sustursun. 155'i arıyoruz. Bilgimiz var. Hiçbir şey yapamayız diyorlar" şeklinde konuştu.

Gürültü nedeniyle bazı öğrenciler sınavı yapamadıklarını belirterek sınavın tekrarlanmasını istediler. Öğrencilerin sınavdan ağlayarak çıktıkları görüldü.

 

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