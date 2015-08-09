Sony'den kullanıcılarına Windows 10 uyarısı

Sony, VAIO kullanıcılarının Windows 10’a geçiş için acele etmemelerini istedi. Bunun nedeni olaraksa ortaya çıkabilecek muhtemel yazılım ve sürücü sorunları gösterildi. Pek çok PC üreticisi gibi Sony de Windows 10 testlerini tamamlayabilmiş değil. Japon devinin testleri Ağustos sonunda tamamlaması bekleniyor. Bu da VAIO kullanıcıları için işaret edilen yükseltme tarihinin Eylül başı olması anlamına geliyor.

Posta'da yer alan habere göre, tüm Dünyada Windows 10 rüzgârı eserken PC üreticilerinin bu rüzgâra yeterince hazırlıklı olmadığı görülüyor. Bunun son kanıtı ise bir süre önce VAIO markalı PC’lerin üretimini durduran ve markayı satan Sony.

VAIO kullanıcıları, tabii ki uyarıya kulak asmayıp Windows 10 güncelleştirmesini yapmakta serbest. Ancak Sony’nin de açıkladığı gibi muhtemel yazılım ve sürücü sorunları yaşanabileceğini unutmamalarında fayda var.