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Bilim / Teknoloji

7 adımda Windows 10'a geçiş!

Veri kaybı yaşamadan Windows 10'a geçmek için bu önerileri okuyun...

04 Ağustos 2015 19:46

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 10’u kullanıcılara sundu. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları, hem kullanım hem tasarım olarak sadeleştirilen yeni işletim sistemine ücretsiz yükseltim yapabiliyor. Veri koruması alanında dünyanın önde gelen çözüm sağlayıcılarından Acronis, Windows 10'a güvenli ve veri kaybı yaşamadan yükseltim yapmaya yardımcı olacak 7 ipi ucu önerdi. 

İşte 7 adımda Windows 10'a geçiş: 

·         Yükseltimi önceden planlayın – Birden fazla PC'nin bulunduğu ortamlarda PC'lerin tümünde  aynı anda yükseltim yapmak için acele edilmemelidir. Önce, seçilen bir PC üzerinde yükseltim gerçekleştirilmelidir. Bu süreç,  yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda öğrenmeye yardımcı olacak, diğer PC'lerde uygulamayı kolaylaştıracaktır.

·         PC'nizin yükseltim için uygunluğundan emin olun – Kullanıcılar yakın zaman önce satın aldıkları  ve Windows eski sürümünün çalıştığı PC'leri Windows 1'a yükseltim yaparak kullanmaya devam etmek isteyebilirler. Ancak, kullanılan PC'nin yenisi ile değiştirerek Windows 10'u daha rahat çalıştırma seçeneği de göz ardı edilmemelidir. Zira eski makinalar üzerinde çalışan yeni işletim sistemleri belirgin biçimde yavaşlamaya neden olurlar. Bir noktada ileri düzeydeki uygulamalar daha fazla bilgisayar gücü gerektirecek, bu durumda donanım yükseltimi de kaçınılmaz olacaktır. Kullanıcıların iki kez yükseltim yapmaktan kaçınmak üzere halen kullanmakta oldukları PC'leri kapasite açısından dikkatlice gözden geçirmeleri fayda sağlayacaktır.  

·         Eski PC'nizi yedekleyin - Windows 10 yükseltimine başlamadan önce orijinal PC'deki tüm bilgi ve uygulamaların yedeklenmesi gerekir. Tüm dosyaların ve bir bütün olarak sistemin yedeği alınmadan başlanılan bir yükseltim çalışmasında veri kaybı yaşanması da söz konusu olabilir. Microsoft, “beklenmeyen PC çökmeleri dosyalarınıza zarar verebilir hatta silinmesine neden olabilir, dolayısıyla yükseltime başlamadan önce herşeyi yedeklemelisiniz" uyarısında bulunmaktadır.  Windows 10 basit bir Windows güncellemesi değildir, yeni sistemin temiz bir biçimde başlatılması ve kurulum süreci pek çok önemli dosya ve veriyi silebilir.

·         Yedekleme için sadece dosya yedeklemeyi değil, disk imaj teknolojisini de kullanın – Windows,  XP de dahil olmak üzere karmaşık yapıda bir işletim sistemidir, kimi veriler dosya dışında bulundurulur.  Şifreler, kullanıcı tercihleri ve bilgisayar üzerindeki uygulamalardaki bilgiler gibi   tek bir dosya ya da klasörde saklanmayan pek çok veri mevcuttur. Bu nedenle eş zamanlı olarak hem tüm sistemi hem de tek tek dosyaları yedeklemeye imkan veren disk imajlama teknolojisinin kullanılması yararlı olacaktır. Eğer sadece dosya yedekleme yoluna gidilirse, yeni işletim sistemindeki sistem konfigürasyonlarının ve uygulama verilerinin geri yüklenmesi mümkün olmayacaktır.

·         Herşeyi yedekleyin  –  Zaman içinde masa üzerindeki klasörlerde, geçici dosyalarda hatta silinecekler klasöründe önemli dokümanlarınız birikmiş olabilir. Tüm bu unutulmuş klasörlerin, hatta gizli bölümlerin yedeklenmesi gerekir. Acer, Asus, Dell, HP ve IBM makinalarında bulunan gizli bölümler bilgisayarın yeniden eski durumuna eski durumuna geri yüklenmesine imkan verir. Dolayısıyla bunların da yedeklenmesi çok önemlidir.

·         3-2-1 Yedekleme Kuralını ­­takip edin - Yedeklemede 3-2-1 kuralı verilerin 3 kopya yedeğinin alınmasını, bu kopyaların en az ikisinin farklı depolama ortamında, 1 kopyanın ise kurum dışında  saklanmasını öneriyor.

·         Yükseltimi tamamladıktan sonra eski yedeklerinizi saklayın – Windows 10'a geçtikten sonra da  kullanıcılar verilerinin yedeklerini saklamaya devam etmelidir. Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler olursa eski versiyona dönmek ve bu yedeklere başvurmak gerekebilir.

 

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