İşte 10 maddede Windows 10

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 10’u kullanıcılara sundu. Hem kullanım hem tasarım olarak sadeleştirilen yeni işletim sistemi, kullanıcılarına "Cortana" ile sesli cevap veriyor, güvenlik için gözbebeğini bile kontrol ediyor.

1985 yılında başlayan ve bilgisayar işletim sistemleri pazarından yüzde 91’lik pay alan Microsoft Windows yenilenerek geri döndü. Dünya çapında dün yapılan etkinliklerle tanıtılan yeni işletim sistemi Windows 10’daki en dikkat çeken nokta sadelik oldu.

Kullanım açısından basitleştirilen Windows 10, yeni bir tasarım anlayışıyla daha sadece bir görünüme kavuştu. Yeni işletim sistemi, Windows 8.1 ve Windows 7.0 (service pack 1) kullanıcılarına ücretsiz sunulurken, yeni bilgisayarlarda da yüklü olarak gelecek.

Ahmet Can'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Dubai’de Windows 10 tanıtım etkinliğinde yeni programın en çok dikkat çeken özelliği ise akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar için tek bir işletim sisteminin yer alması. Yani kullanılan cihazdan bağımsız olarak tüm uygulamalar ve programlar kullanılabiliyor. Örneğin, bilgisayardan kullanılan bir uygulamaya akıllı telefondan veya tabletten devam edilebiliyor. Bu çerçevede Windows’un uygulama mağazası Windows Store da yenilendi. Kullanıcılar, yeni işletim sistemiyle beraber akıllı telefonlarına veya tabletlerine indirdikleri tüm uygulamaları bilgisayarlarına da indirebilecek. Bu da Windows 10’un kullanım kolaylığını tek bir noktadan yönetilebilir hale getiriyor.



Başlat tuşu geri döndü



Microsoft, daha önceki işletim sistemi olan Windows 8 ile önemli bir değişikliğe imza atmıştı ve ‘başlat’ tuşunu kaldırmıştı. Birçok kullanıcı tarafından eleştirilen bu değişiklikten sonra şirket, Windows 10 ile başlat tuşunu yeniden işletim sisteminde kullanmaya başladı. Ekranın sağ alt tarafında yer alan başlat tuşu kullanılarak cihazların tüm fonksiyonlarına ulaşılabiliyor. Windows 10’da yapılan en köklü değişiklik ise web tarayıcısının baştan aşağıya değiştirilmesi oldu.

Daha önceki işletim sistemleri sürümlerinde ‘Explorer’ yer alan web tarayıcısının yeni ismi Microsoft Edge oldu. Windows 10 ile birlikte ilk kez sahneye çıkan yeni tarayıcının güvenlik önlemleri arttırıldı. Passport özelliği ile kullanıcılara sunulan Microsoft Edge, güvenli siteleri ziyaret ederken kimlik doğrulama için yeni bir güvenlik katmanı sağlanmış olacak. Windows 10’daki güvenlik önlemleri sadece tarayıcı ile sınırlı değil.

İşletim sisteminde de yeni güvenlik önlemlerine giden şirket, Windows Hello adındaki özellikle kullanıcıların, parmak izi, yüz veya göz bebeği taramasını yapacak ve buna göre oturum açacak. Cortana adındaki sesli asistanı kullanıcılarına sunan Microsoft, Windows 10 ile sesli asistan özelliğini ilk kez bilgisayarlarda sunmaya başlıyor. “Cortana” diye seslenen kullanıcılar bilgisayarlarındaki tüm içeriğe ulaşabilecek.

İşte 10 maddede Windows 10'daki yenilikler:

1. Cortana

Siri ve tüm diğer kişisel asistanları unutun. Cortana, Halo 4'teki abartılı ölümünden sonra önce windows phone için geri döndü ve şimdi, her zamankinden daha iyi bir biçimde Windows 10'a giriyor.

Microsoft, Windows 10'un özelliklerini ana hatlarıyla açıkladığı blog yazısında, Cortana için "dünyanın ilk gerçekçi kişisel dijital asistanı" olarak bahsediyor. Bu araç size ilgi alanınıza yönelik medya içeriği sağlayabileceği gibi çeşitli hatırlatmalar konusunda da yardımcı olabilir.

Ama unutmayın; Cortana'ya bizler, yani Türk kullanıcılar, Windows Phone'da bile henüz kavuşabilmiş değiliz. Aynı sorunu Windows 10'da da yaşayacağız. Başka bir deyişle, Windows 10'un belki de en çekici yeniliği, 29 Temmuz'da bize ulaşmayacak.

2. Yeni internet tarayıcısı: Microsoft Edge

Google'ın Chrome ile kişisel bilgilerinizi "çalmasından" şüphe duyuyorsanız veya Safari'nin verimsizliğinden sıkıldıysanız Microsoft Edge için hazır olun. Windows 10 ile birlikte ilk kez sahneye çıkacak olan yeni tarayıcı, Cortana ile entegrasyon sağlıyor. Bu da sizin, tercihlerinize ve gezinme alışkanlıklarınıza dayalı, aerodinamik içerik alabileceğiniz anlamına geliyor.

Microsoft Edge, daha güvenli bir tarayıcı olarak inşa edildiğini vadediyor. Yeni tarayıcı Passport özelliği ile, güvenli siteleri ziyaret ederken kimlik doğrulama için yeni bir güvenlik katmanı sağlanmış olacak. Edge ayrıca kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve çevrimiçi sahtekarlıktan kaçınmanıza yardımcı olacak Windows Shell SmartScreen içeriyor.

3. Xbox oyunları bilgisayarlara aktarılabilecek

Microsoft, Windows 10 ile birlikte oyun severleri memnun edecek bir girişimde bulundu. İlk defa hayata geçirilen resmi Xbox entegrasyonu ile xbox one oyunları Windows 10 yüklü bilgisayarlara aktarılabilecek.

Bu büyük ekran TV'yi kimin kullanacağı ile ilgili aile içi ve arkadaş ortamındaki kavgaların sayısını azaltacak harika bir özellik olabilir.

4. OneDrive

Microsoft Windows 10 yükseltmesiyle birlikte sert bir OneDrive hamlesi yaptı. OneDrive, temel depolama kapasitesinin yanında, tercih edilmeye değer birçok özelliğe sahip. Windows kullanıcıları tek bir cihaz üzerinde başlattıkları projelerini, bulut üzerinden OneDrive senkronizasyonu sayesinde Android ve iOS cihazlarına taşıyabilirler.

Microsoft ayrıca Windows kullanıcılarına ücretsiz 15 GB, Office 365 abonelerine ise sınırsız depolama alanı sunuyor. Dürüst olmak gerekirse, Google da 15 GB ücretsiz Drive alanı sağlıyor. Her iki durumda da, Apple'ın 5 GB'lık ücretsiz kapasiteye sahip iCloud hizmetinden daha iyi bir seçeneğe sahip olacağınız kesin.

5. Windows Hello

Windows Hello, tamamen size odaklı yeni bir güvenlik özelliği olarak lanse edildi. Bu fonksiyon, parmak izi, yüz veya iris tanıma kullanarak Windows 10 cihazlarınızda oturum açabilmenizi sağlıyor.

HAL 9000 benzeri bu yazılımın teknoloji meraklılarını oldukça sevindireceğini söyleyebiliriz. Eski tarz şifre yöntemlerinden çok daha gelişmiş bir güvenlik önlemi olduğundan bahsetmiyoruz bile.

6. Windows Store

Windows Store üzerinden, sadece günlük olarak kullanılabilecek basit verimlilik veya sosyalleşme uygulamaları aratıldığında bile, en son ve en iyi uygulamaların olmadığı görülüyordu. Ancak Drawboard PDF ve GoToMeeting gibi yeni eklemeler başından beri uzun bir yol katetti. Şimdi Microsoft, kendi uygulamalarının Windows 10'un gelişiyle hazır olacağını vaat etti.

Başlangıç olarak Posta, Takvim, Müzik ve Fotoğraflar uygulamaları güncellendi. Microsoft, uygulama kurulum ve kaldırma işlemlerinin her zamankinden daha kolay olduğunu söylüyor. Ayrıca tüm dünyadaki kullanıcılara daha geniş yelpazede ödeme seçenekleri sunulacak.

7. 2'si 1 arada cihazlar

2'si 1 arada, ya da hibrit cihazların yükselişte olduğu bir sır değil. Bu ürünlerin sevkiyatının 2015 yılında 235 milyon, 2019 yılında ise 269 milyona yükselmesi bekleniyor. Bunu göz önüne aldığımızda, Microsoft'un Continuum geliştirilmesini bunun için hazırladığını söyleyebiliriz.

Continuum, 2'si 1 arada cihazların sorunsuz şekilde tabletten PC moduna veya tam tersi geçiş yapabilmesini sağlayacak.

8. Ofis programlarından istenilen satın alınabilecek

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının Word, Excel ve PowerPoint için yeni evrensel Windows uygulamalarına erişebileceklerini onayladı. Ayrıca tüm Microsoft Office paketine yatırım yapmaya gerek kalmadan, sadece istenilen program satın alabilecek.

Bu uygulamalar, Windows 10 için sıfırdan, dokunmatik kontrollerle yenilendi. Artık Windows 10 işletim sisteminde fare ve klavye olmadan Excel üzerinde dokunmatik kontrollerle düzenleme işlemleri yapılabilecek. Daha fazla dokunmatik ekranlı cihazın gelebileceğini düşünürsek, bu özellik tüketiciler için olmazsa olmaz hale gelebilir.

9. Seçilebilir güncellemeler

Windows 10 ile birlikte Microsoft, "Windows Update for Business" özelliğini de hayata geçirecek. Bu güncelleştirme, dağıtım halkaları ile gelerek, BT uzmanlarının hangi cihazların güncelleme alacağını seçebilmelerini sağlayacak. Aynı zamanda güncellemelerin ne zaman yapılıp yapılmayacağına karar vermek de mümkün olacak.

Enterprise Mobility Suite ve System Center, bu güncelleme ile sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek. Genel olarak Microsoft'un "Windows Update for Business" ile şirketler için yönetim maliyetlerini azaltmayı hedeflediğini söyleyebiliriz.

10. Ve güvenlik: Windows Defender

Windows 10, daha önce Windows 8 ve 8.1'de olduğu gibi ücretsiz anti-malware koruması Windows Defender ile birlikte gelecek. Microsoft ayrıca kendi cihazlarının desteklenen ömrü boyunca, güvenlik güncelleştirmelerini sağlama konusundaki kararlılığını vurguluyor.