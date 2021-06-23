Soner Yalçın: Sezgin Baran Korkmaz'ın kirli adam olması Yalçın Ayaslı ve ortaklarını temiz yapmaz!

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, “Sezgin Baran Korkmaz, BoraJet'e çöktü” iddiasını irdelediği bugünkü yazısında, Kıraça Holding'in de hissesinin bulunduğu, Borajet’in kuruluşunu ve sonrasında yaşananları anlattı.

Yalçın, Fethullah Gülen’in özel hayatına dair belgeleri toplayan gazeteci Haydar Meriç’in, 2011 yılında kaçırıldığını ve havadan denize atıldığını, olayın ardından başlatılan soruşturmada, kilit ismin Tarkim Havacılık’ın o dönemki sahibi Faruk Bayındır olduğunu yazdı.

Bayındır’ın daha sonra ABD’ye kaçtığını, medyanın ise bu ismi, 2008 yılında, Orhan Air ile BoraJet şirketleri yoluyla, şu anda yurt dışında bulunan Cem Uzan'ın sahibi olduğu Rumeli Hava­cılık'ı TMSF'den satın almasıyla duyduğunu yazdı.

Bora Jet, 22 Nisan 2010 tarihinde aldığı ruhsatla 13 jet uçakla Türkiye'nin en büyük özel jet filosu olduğunu Türkiye, Yunanistan, Almanya, Fransa, Lübnan, İran, İspanya uçuş yaptığını yazan Yalçın, “Havayolu şirketi niçin alınır?” sorusunu sordu, “Örneğin, dünyada en büyük uyuşturucu kaçakçılığı havayoluyla yapılır. En son hatırladı­ğım 13 Aralık 2019'de İstanbul Havalimanı kargo­sunda 1.7 ton uyuşturu­cu yakalandı” diye yazdı.

Bayındır’ın kayınpederi Ahmet Özbey’in uyuşturucu kaçakçısı olduğunu ve 1993'te şirketinde 556 kilo eroinle yakalandığını yazan Yalçın, “Buna rağmen Faruk Bayındır'a Türk hava sahası nasıl açıldı? Her tarakta bezi olan ‘FETÖ’ uyuşturucu işinde de var mıydı? Devletin elinde liste var; ‘FETÖ’ elemanları neden sa­dece bu havayolunu kullandı?” sorularını sordu.

Bayındır’ın ortaklarından birinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatı olan, Reza Zarrab'ın Türkiye'deki davalarına bakan Halil İbrahim Koca olduğunu yazan Yalçın, diğer ortağın ise ABD’de yaşayan Yalçın Ayaslı olduğunu ve hakkında ‘FETÖ’ soruşturması bulunduğunu yazdı.

Ayaslı'nın yolunun daha sonra, hakkında kara para aklamak suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz’la kesiştiğini ifade eden Yalçın, “Sahi, Sezgin Baran Korkmaz mı BoraJet'e çöktü? Yoksa, BoraJet mi Sezgin Baran Korkmaz'a çöktü?” diye sordu.

Bora Jet’in satışından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ın, başlattığı soruşturma sonucunda Yalçın Ayaslı hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve mallarına tedbir konulduğunu yazan Yalçın, şöyle devam etti:

“Bakınız: Sezgin Baran Korkmaz'ın kirli adam olması Ayaslı ve ortaklarını temiz yapmaz!

Borajet zaten batıktı; 120 milyon doları borcu vardı.

SBK'nın ‘çöktü’ dedik­leri BoraJet, satıştan bir yıl sonra 24 Nisan 2017'de uçuşları durdurdu; uçakların yarısı uçamayacak durumdaydı çünkü! 7 Kasım 2019'da ise Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün ilanı kapsa­mında resmen iflas etti.

Yalçın Ayaslı, ‘FETÖ’ mensupları yardımıyla bugünlerde kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Ki bu firari adam Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ile yan yana getirilebiliyor. Ne diyelim artık; tuz koktu.”

TIKLAYIN-Yalçın Ayaslı, Borajet’i Sezgin Baran Korkmaz’a nasıl kaptırdı? Bir bilim insanının başına gelenler....

TIKLAYIN- İnan Kıraç'ın holdingi, Borajet’in müflis patronuna mı satıldı?