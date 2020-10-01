İnan Kıraç'ın holdingi, Borajet’in müflis patronuna mı satıldı?

Dün ekonomi gündemine peş peşe iki çok ilginç haber düştü. Önce, Koç Holding'in eski üst düzey yöneticisi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, otomotiv şirketi Karsan'ın ana hissedarı Kıraça Holding'in SBK Holding'e satıldığı iddia edildi. Reuters'ın atlatma haberine göre SBK Holding, Kıraça Holding'in yüzde 45 hissesine sahip Silcolux Investment'i 82 milyon dolara satın almıştı. Bu satın alma ile SBK Holding, Kıraça Holding'in ana hissedarı haline gelecekti.

Bu haberin hemen ardından deneyimli otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, gelecek yıl kapanacağı bilinen Honda'nın Gebze fabrikasının yeni sahibinin belli olduğunu yazdı. Özpeynirci'nin Twitter'daki paylaşımına göre Hexagon Mühendislik, fabrikayı 550 milyon TL'ye satın alıyordu. Amacı, fabrikada elektrikli araç üretimi yapmaktı.

Ekonomi medyasının bir başka deneyimli ismi, Meliha Okur, Özpeynirci'ye Twitter'dan "Jan Nahum ve ailesi mi?" diye sordu. Çünkü Hexagon'un ana hissedarı Tofaş'ın eski yöneticisi, (ve Vehbi Koç'un uzun yıllar sağ kolu olan Bernar Nahum'un oğlu) Jan Nahum ve ailesiydi. Hexagon aynı zamanda Kıraça Holding'in otomotiv şirketi Karsan'ın "kardeş şirketi"ydi.

Özpeynirci Okur'a, "Hexagon'da Nahum kardeşlerin hissesi var ama çoğunluk geçen seneden bu yana SBK Holding'de" diye cevap verdi.

SBK Holding yine karşımıza çıkmıştı!

Antenler dikildi. Çünkü SBK Holding, ABD'nin dolandırıcılık suçlamasıyla Türkiye'deki mal varlığına el konulmasını talep ettiği, müflis Borajet Havayolları'nın sahibi olarak tanınan Sezgin Baran Korkmaz'a aitti.

Amerika'nın Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili talebi, Utah eyaletinde gerçekleşen bir dolandırıcılığa dayanıyor. İddiaya göre Amerikan hazinesini 511 milyon dolar dolandıran Jacob ve Isaiah Kingston isimli kardeşler servetlerinin önemli kısmını Türkiye'ye kaçırmıştı. Ve yine iddiaya göre paranın Türkiye'ye sokulmasında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz aracılık etmişti.

Bir de Borajet hikâyesi var. Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olarak Amerika'da yaşayan Yalçın Ayaslı tarafından 2010 yılında kurulan Borajet Havayolları, 2016'da Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'e satıldı. SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, o yıl ani bir kararla uçuşlarını durdurdu ve bir süre sonra iflas etti.

Son yıllarda roket hızıyla yükselen tüm patronlar gibi Sezgin Baran Korkmaz da iktidarla iyi ilişkilere sahip. Belki de bunun etkisiyle, Borajet'in iflası sürecinde iktidara yakın yayınlarda, şirketin batık halde Korkmaz'a satıldığı, yani SBK Holding'in dolandırıldığı yönünde yazılar çıktı.

Hikâyemiz burada bitiyor mu? Keşke bitse. Korkmaz'ın ismi bir süre sonra başka bir dolandırıcılık davasına karıştı. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı Metastaz'da yer alan bilgilere göre kendisine MİT'çi süsü veren kişiler, bir kurbanlarını Sezgin Bakan Korkmaz'la ilişki içinde olmakla korkutmuştu. Dediklerine göre "Korkmaz, Borajet'i FETÖ'nün Amerika'daki parasıyla, FETÖ'nün para yöneticisi Levon Termendzhyan'ın aracılığıyla hülleli şekilde satın almıştı." Dolandırıcılar, Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkisi olan kurbanlarını bu iddialarla korkutarak para sızdırmaya çalışmışlardı…

Yılların Kıraça Holding'i, geçmişi bu kadar gölgeli bir iş insanına mı satıldı?

Kıraça Holding'in iştiraki Karsan Otomotiv dün bir açıklama ile iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadeler vardı: "Bazı basın yayın organlarında, şirketimizin hakim ortağının değiştiği izlenimi yaratabilecek haberler çıktığı görülmüştür. Şirketimizin ya da hakim ortağı Kıraça Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur." Bu açıklamadan Kıraça Holding'in çoğunluk değil azınlık hisselerinin satıldığı izlenimi çıkıyor.

Reuters'ı ciddi, kolay kolay tongaya düşmeyen bir yayın kurumu olarak biliyoruz. İzleyelim bakalım, bu hikâyenin arkasından daha neler çıkacak?

Ek bilgiler: Bu yazı yayınlandıktan sonra arayan Honda Türkiye'nin bir yetkilisi, fabrikanın satışı için görüşmelerin sürdüğü, nihai kararın henüz verilmediği bilgisini iletti...

Bir T24 okuru ise SBK Holding'in internet sitesinde "Şirketlerimiz" sekmesi altında Kıraça Holding'in de yer aldığı bilgisini verdi. Gerçekten de öyle: https://www.sbkholding.com.tr/