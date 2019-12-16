T24 LogoT24 Logo

Barış Soydan

bar.soydan@gmail.com

TARİH

16 Aralık 2019

Simit Sarayı, Doğa Koleji, Temsa… Neler oluyor?

Kriz bittiyse Simit Sarayı’na el konulmasını, Temsa’nın haciz nedeniyle üretime ara vermesini, Doğa Koleji’nde eğitimin durmasını, İnci Ayakkabı’nın zor duruma düşmesini nereye koyacağız?

Devamını Oku

TARİH

12 Aralık 2019

Merkez Bankası’nın faiz indirimi gerekçesine inanan var mı?

Merkez Bankası’nın faizleri 3-5 ayda toplam 12 puan indirmesinin gerçek sebebini bilmeyen var mı?

Devamını Oku

TARİH

09 Aralık 2019

Doğa Koleji olayı: AKP ve özel okullar el ele fırsat eşitliğini nasıl bozdu?

Çare, cumhuriyetin fırsat eşitliği idealine geri dönmekte. Her ile, her büyük ilçeye İstanbul Erkek, Kabataş kalitesinde okullar açmakta

Devamını Oku

TARİH

05 Aralık 2019

Ey patron, ey CEO, kendine bir sor, Erdoğan’dan farklı mısın?

Önüne gelene ağza alınmayacak küfürler yağdıranların, başkalarının fikirlerine saygı duymayanların, küçücük bir eleştiri getireni kapının önüne koyanların, çalışanlara böcek muamelesi yapanların, özetle Tanrı’nın şirketteki gölgelerinin Erdoğan’ı eleştirmeye hakkı var mı?

Devamını Oku

TARİH

02 Aralık 2019

AKP bu büyüme oranıyla seçim kazanamaz, faiz kumarını sürdürecek

Büyümeden çıkan 5 önemli mesaj...

Devamını Oku

TARİH

02 Aralık 2019

İmamoğlu’na kredi yasağı ve sıradaki kriz

Yine kriz olacak. Deprem gibi krize de hazır olmak gerek

Devamını Oku

TARİH

28 Kasım 2019

Türkiye elektrikli araçların, yapay zekanın neresinde? Aslında hiçbir yerinde

Türkiye’nin dört bir yanında mantar gibi biten yüzlerce üniversite ne işe yarıyor peki? Devletin Ar-Ge yapsınlar, teknoloji geliştirsinler diye her yıl dağıttığı milyarlarca doları cebe indiren şirketler ne yapıyor?

Devamını Oku

TARİH

25 Kasım 2019

TL’nin düşüşüyle AKP oylarının düşüşü arasındaki ilişki

Dünya ekonomisi değişirken akıllı ekonomi politikaları izleyen bazı gelişmekte olan ülkeler para birimlerinin değer kaybını frenlemeyi başardı. Bazı ülkeler ise yangına körükle gitti. Türkiye bu ülkelerin başında geliyordu...

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2019

“Kriz bitiyor” diyen Garanti BBVA rüya mı görüyor?

Enflasyon bu aya kadar baz etkisiyle hep düştü. Ama baz etkisi gelecek ay bitiyor, tırmanış yeniden başlayacak

Devamını Oku

TARİH

18 Kasım 2019

Muhalefet, şehir hastaneleri ve Telekom’u kamulaştırmaya hazırlanmalı

Geniş bant, dijitalleşmenin olmazsa olmazı. Türkiye’nin, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini bir şirketin kâr hesaplarına esir mi edeceğiz?

Devamını Oku

TARİH

14 Kasım 2019

Bütçe açığındaki önlenemeyen artış ve bürokratların kutsal mabadı

Krizmiş, bütçe açığıymış… Ne yapsınlar yani, Passat mı çeksinler yanlarına?

Devamını Oku

TARİH

11 Kasım 2019

Türkiye’den neden Samsung çıkmadı, çıkmayacak?

Samsung, Ar-Ge’ye Arçelik ve Vestel’in 300 katı harcama yapıyor

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24