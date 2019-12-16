Barış Soydan

TARİH
16 Aralık 2019
Kriz bittiyse Simit Sarayı’na el konulmasını, Temsa’nın haciz nedeniyle üretime ara vermesini, Doğa Koleji’nde eğitimin durmasını, İnci Ayakkabı’nın zor duruma düşmesini nereye koyacağız?Devamını Oku
TARİH
12 Aralık 2019
Merkez Bankası’nın faizleri 3-5 ayda toplam 12 puan indirmesinin gerçek sebebini bilmeyen var mı?Devamını Oku
TARİH
09 Aralık 2019
Çare, cumhuriyetin fırsat eşitliği idealine geri dönmekte. Her ile, her büyük ilçeye İstanbul Erkek, Kabataş kalitesinde okullar açmaktaDevamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
Önüne gelene ağza alınmayacak küfürler yağdıranların, başkalarının fikirlerine saygı duymayanların, küçücük bir eleştiri getireni kapının önüne koyanların, çalışanlara böcek muamelesi yapanların, özetle Tanrı’nın şirketteki gölgelerinin Erdoğan’ı eleştirmeye hakkı var mı?Devamını Oku
TARİH
02 Aralık 2019
Büyümeden çıkan 5 önemli mesaj...Devamını Oku
TARİH
02 Aralık 2019
Yine kriz olacak. Deprem gibi krize de hazır olmak gerekDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2019
Türkiye’nin dört bir yanında mantar gibi biten yüzlerce üniversite ne işe yarıyor peki? Devletin Ar-Ge yapsınlar, teknoloji geliştirsinler diye her yıl dağıttığı milyarlarca doları cebe indiren şirketler ne yapıyor?Devamını Oku
TARİH
25 Kasım 2019
Dünya ekonomisi değişirken akıllı ekonomi politikaları izleyen bazı gelişmekte olan ülkeler para birimlerinin değer kaybını frenlemeyi başardı. Bazı ülkeler ise yangına körükle gitti. Türkiye bu ülkelerin başında geliyordu...Devamını Oku
TARİH
21 Kasım 2019
Enflasyon bu aya kadar baz etkisiyle hep düştü. Ama baz etkisi gelecek ay bitiyor, tırmanış yeniden başlayacakDevamını Oku
TARİH
18 Kasım 2019
Geniş bant, dijitalleşmenin olmazsa olmazı. Türkiye’nin, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini bir şirketin kâr hesaplarına esir mi edeceğiz?Devamını Oku
TARİH
14 Kasım 2019
Krizmiş, bütçe açığıymış… Ne yapsınlar yani, Passat mı çeksinler yanlarına?Devamını Oku
TARİH
11 Kasım 2019
Samsung, Ar-Ge’ye Arçelik ve Vestel’in 300 katı harcama yapıyorDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.