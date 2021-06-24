Soner Yalçın: BoraJet hakkındaki ‘gümrük kaçakçılığı’ soruşturması eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın makamında yazılan rüşvet dilekçesiyle tersine döndü

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, BoraJet ile ilgili “gümrük kaçakçılığı” ve “usulsüz gümrük işleri” soruşturmasının "Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın makamında, BoraJet genel müdürü Kadir Peker'e müfettişler hakkında '50 bin dolar rüşvet verdim' dilekçesiyle tersine döndüğünü iddia etti.

Yalçın, bugünkü yazısında gazetecilerin “Sezgin Baran Korkmaz, BoraJet'e çöktü” ifadelerini eleştirdi; ABD’de yaşayan Yalçın Ayaslı’nın sahibi olduğu, hakkında kara para aklamak suçlaması bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın bir dönem satın aldığı Borajet ile ilgili, gazetecilerin konuyu yeterince araştırmadığını ileri sürdü. “Çöküldü” denilip BoraJet şirketinin masum gösterildiğini yazan Yalçın, yazısına 10 Ocak 2017 tarihli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan belgelerle devam etti.

13 Şubat 2012’de Yeşilyurt İstanbul Postanesi'nden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Müfettişliği'ne bir ihbar mektubu gönderildiğini, ifade eden Yalçın, mektupta “Sayın müfettişler, Atatürk havalimanında uçaklarla ilgili görev yapmaktayım. Asıl yolsuzluk uçaklara verilen yakıt/ihrakiye değil; uçak ithalatıdır” ifadelerinin yer aldığını yazdı.

İhbarın ardından konuyu araştıran, müfettişlerin, soruşturmanın başında, “bir havayolu şirketinin vergi kaçırmak için ithalat beyannamesinde 9 milyon 230 bin dolarlık “oynama”, aynı havayolu şirketinin 157 uçak parçası alımı konusunda “kaçak” işler yaptığını bulduğunu, ithalat belgelerindeki bu sahteciliğin kara para aklanmasından kaynaklandığından şüphelendiklerini yazan Yalçın, şirketin, ise BoraJet olduğunu ifade etti.

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BoraJet'in “gümrük kaçakçılığı” ve “usulsüz gümrük işleri” soruşturmasının kapatıldığını yazan Yalçın şöyle devam etti:

"Yargıtay belgelerine göre bakın araya kimler girdi?

28 Aralık 2012 tarihli belgeye göre; Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı makamında, BoraJet genel müdürü Kadir Peker'e müfettişler hakkında “50 bin dolar rüşvet verdim” şeklinde suç duyurusu dilekçesi yazdırıldı!

5 Ocak 2013 tarihli belgeye göre; Bakan Yazıcı “dilekçede yazılanların acilen gereğinin yapılması” el yazıyla Bakırköy Başsavcısından rica etti.

Soruşturma tersine döndü; soruşturma yapan gümrük müfettişleri soruşturmaya başlandı! 8,5 ay fiziki takibe uğradılar. (Ve fakat: BoraJet genel müdürü Kadir Peker görevinden alınınca, 10 Şubat 2015 tarihli Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasında müfettişlere kumpas kurulduğunu açıkladı. Bu arada şunu ekleyeyim: BoraJet yönetim kurulu üyesi Zahide Üner ve Samir Bayraktar 29 Kasım 2013 tarihli ifadelerinde şirketin sorunlarını halletmek için Başmüfettiş İlker Kuşoğlu'na 50 bin dolar verdiklerini söyledi. İlker Kuşoğlu da bu kez kimi müfettişlere Yalçın Ayaslı tarafından 150 bin dolar havale edildiğini iddia etti. Vs. Vs.)

Dosya Yargıtay'ın önünde duruyor.

Demek 'BoraJet'e çöküldü' öyle mi; pislik akıyordu dört yanından! Ki daha ortada “büyük pislik” Sezgin Baran Korkmaz yoktu.“

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