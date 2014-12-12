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'Son kararı henüz vermeseler de operasyon yapacak ekibi evlerine gönderdiler'

Twitter fenomeni Fuat Avni, medyaya düzenlenecek operasyon ekibinin dağıtıldığını ileri sürdü

12 Aralık 2014 00:53

Medyaya operasyon düzenleneceği ve 150 gazetecinin gözaltına alınacağını iddia eden Fuat Avni, operasyonun deşifre olmasıyla durum değerlendirmesi yapıldığını iddia etti.

Fuat Avni, ileri sürdüğü operasyonun başka bir operasyon olarak lanse edileceğini belirterek, operasyonu yapacak ekibin evlerine gönderildiğini yazdı.

Fuat Avni'nin söz konusu tweet'leri şöyle:

"Ankara ve İstanbul koridorları 'Berbat ettiniz her şeyi' fırçasıyla inliyor Tiran küplere binmiş durumda. Böyle bir tepki beklemiyorlardı"

"İstanbul TEM ve İstihbarat Şube'de isim isim deşifre ettiklerim bir odaya kapanıp durum değerlendirmesi yapıp sonucu Ankara'ya bildirdi."

"İstanbul toplantısından çıkan karara göre bilgi kendi içlerinden bana ulaşmış ve bu operasyon ekibine güven olmazmış."

"Tiran, Fidan, Bozdağ ve Ala arasında saatlerdir ikinci şahıslar üzerinden görüşme trafiği sürüyor. Operasyon ekibi dağıtıldı."

"Sabahki operasyona çözüm bulmaya çalışıyorlar. Nefret Operasyonu'nu çakma bazı göstermelik operasyona çevirmeyi planlıyorlar."

"'Operasyon yapacaktık ama bunlara değil' demeye hazırlanıyorlar.Ama operasyon dosyaları, planları, belge ve kararları ne varsa kaydedildi"

"Aylardır TEM Şube'de oluşturdukları kozmik odaya kimseyi almıyorlardı. Operasyon için yapılan bütün hazırlıklar deşifre oldu."

"Son kararı henüz vermesler de operasyon yapacak ekibi evlerine gönderildiler. An be an yazmaya devam edeceğim."

 

 

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