Son gösteriminde 11 kişinin izlediği 'K.O.Z' vizyondan kalktı

Türkiye sinemasının en çok izlenen filmi hedefiyle yola çıkan Kod Adı K.O.Z. 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 3 salonda 11 izleyici tarafından izlenerek gösterimden kalktı.

Yapımcılığını Parantez Yapım'dan Uğur Yalçınkaya’nın üstlendiği Gezi eylemlerine ve 17-25 Aralık operasyonlarına hükümetin gözünden bakan 'Kod Adı K.O.Z.' 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 3 salonda 11 izleyici tarafından izlendi.

Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, 13 Şubat ’ta 850 salıonda vizyona giren ve hedefi Recep İvedik’in rekorunu kırarak Türkiye’nin en çok seyredilen filmi olmak olarak koyan Kod Adı K.O.Z. 300 bin barajını ancak aşabildi. Son olarak da 11 kişinin izlediği film vizyondan kaldırıldı.



Box Office listesine göre; filmi toplamda 312 bin 914 kişi izledi.