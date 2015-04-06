T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Son gösteriminde 11 kişinin izlediği 'K.O.Z' vizyondan kalktı

Türkiye sinemasının en çok izlenen filmi hedefiyle yola çıkan Kod Adı K.O.Z. gösterimden kaldırıldı

06 Nisan 2015 15:27

Türkiye sinemasının en çok izlenen filmi hedefiyle yola çıkan Kod Adı K.O.Z. 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 3 salonda 11 izleyici tarafından izlenerek gösterimden kalktı.

Yapımcılığını Parantez Yapım'dan Uğur Yalçınkaya’nın üstlendiği  Gezi eylemlerine ve 17-25 Aralık operasyonlarına hükümetin gözünden bakan 'Kod Adı K.O.Z.' 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 3 salonda 11 izleyici tarafından izlendi.

Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, 13 Şubat ’ta 850 salıonda vizyona giren ve hedefi Recep İvedik’in rekorunu kırarak Türkiye’nin en çok seyredilen filmi olmak olarak koyan Kod Adı K.O.Z. 300 bin barajını ancak aşabildi. Son olarak da 11 kişinin izlediği film vizyondan kaldırıldı.

Box Office listesine göre; filmi toplamda 312 bin 914 kişi izledi.

ETİKETLER

kod adı kozfilmgösterimvizyon11 izleyici

İlgili Haberler

Kod Adı: K.O.Z gişede çakıldı, ücretsiz gösterime başladı

Haziran Direnişi ve 17-25 Aralık operasyonlarını konu alan "Kod Adı: KOZ" geçtiğimiz hafta vizyona girmişti

'Kod Adı: K.O.Z'a gitmeyen işten atılacak' iddiası

Gişede beklediği ilgiyi göremeyen Kod Adı: K.O.Z filimine gitmeyenlerin işten atılmakla tehdit edildiği iddia edildi

Rize Valisi, liseli öğrencilerini 'Kod Adı: K.O.Z'a götürdü

Vali Yazıcı, 'öğrencileri neden K.O.Z filmine götürdünüz?' sorusuna 'güncel bir film olduğu için seçtik' cevabını verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24