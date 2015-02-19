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Kod Adı: K.O.Z gişede çakıldı, ücretsiz gösterime başladı

Haziran Direnişi ve 17-25 Aralık operasyonlarını konu alan "Kod Adı: KOZ" geçtiğimiz hafta vizyona girmişti

19 Şubat 2015 21:31

Haziran Direnişi ve 17-25 Aralık operasyonlarını konu alan “Kod Adı: KOZ” geçtiğimiz hafta vizyona girmişti. AKP'nin propagandası olduğu iddia edilen film, gişede bekleneni veremedikten sonra bazı sinemalarda ücretsiz gösterilmeye başlandı. 

Yapımcılığını Parantez Yapım – Uğur Yalçınkaya’nın üstlendiği Kod Adı K.O.Z. filmi AKP’nin sinema alanındaki ilk adımlarından. 13 Şubat’ta 850 salonda birden gösterime giren film, devlet içinde devlet kurmak isteyenlerin ve arkalarındaki güç odaklarının deşifre edildiği bir hikayeyi anlatıyor. Filmin yönetmeni Celal Çimen tarafından hedeflediklerinin ‘Recep İvedik’in rekorunu kırmak’ olduğu söylenmişti. Filme ilginin düşük olması ve gişede çakılması yüzünden ücretsiz olarak gösterilmeye başlandı.

Taraf yazarı Hayko Bağdat’ın Twitter hesabından paylaştığı görselde, Sinema X adlı bir salondaki film afişinin üzerinde, “18-25 Şubat tarihleri arasında tüm halkımıza ücretsizdir” ibaresinin yer aldığı görülüyor.

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