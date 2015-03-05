T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rize Valisi, liseli öğrencilerini 'Kod Adı: K.O.Z'a götürdü

Vali Yazıcı, 'öğrencileri neden K.O.Z filmine götürdünüz?' sorusuna 'güncel bir film olduğu için seçtik' cevabını verdi

05 Mart 2015 12:14

Rize Valisi Ersin Yazıcı, TOBB Fen Lisesini ziyareti sırasında sinema sözü verdiği liseli öğrencileri Gezi Parkı protestoları ve 17-25 Aralık operasyonlarını hükümete yakın bir dille konu alan 'Kod Adı: K.O.Z' filmine götürdü. Vali Yazıcı, "öğrencileri neden K.O.Z filmine götürdünüz?" sorusuna "güncel bir film olduğu için seçtik" cevabını verdi

olay53.com'da yer alan habere göre, Rize Valisi Ersin Yazıcı, İl Garnizon Komutanı İsmet Cansaran, Vali Yardımcısı Mehmet Özer, İl Emniyet Müdürü Adem Çakıcı ve İl Millî Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş ve  TOBB Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte Kod Adı: K.O.Z adlı sinema filmini seyretti.

Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve kültürel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verdiklerini ifade eden Vali Yazıcı, “Rize’de Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi  sosyal faaliyetlerde de ilerlemeyi temel almaktadır” diye konuştu.

 

'Kod Adı: K.O.Z'a gitmeyen işten atılacak' iddiası

 

Gişede beklediği başarıyı yakalayamayan ve IMDB'nin dünyanın en kötü 100 filmi sıralamasında zirveye oturan ‘Kod Adı: K.O.Z.’ filmine gidilmesi için adı belirlenemeyen bir kurumun çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülmüştü.

ETİKETLER

kod adı kozrizeliseli öğrencilerfilmrize valisiersin yazıcıgüncel fimbirlikte izledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24