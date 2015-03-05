Rize Valisi, liseli öğrencilerini 'Kod Adı: K.O.Z'a götürdü

Rize Valisi Ersin Yazıcı, TOBB Fen Lisesini ziyareti sırasında sinema sözü verdiği liseli öğrencileri Gezi Parkı protestoları ve 17-25 Aralık operasyonlarını hükümete yakın bir dille konu alan 'Kod Adı: K.O.Z' filmine götürdü. Vali Yazıcı, "öğrencileri neden K.O.Z filmine götürdünüz?" sorusuna "güncel bir film olduğu için seçtik" cevabını verdi.

olay53.com'da yer alan habere göre, Rize Valisi Ersin Yazıcı, İl Garnizon Komutanı İsmet Cansaran, Vali Yardımcısı Mehmet Özer, İl Emniyet Müdürü Adem Çakıcı ve İl Millî Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş ve TOBB Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte Kod Adı: K.O.Z adlı sinema filmini seyretti.

Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve kültürel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verdiklerini ifade eden Vali Yazıcı, “Rize’de Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi sosyal faaliyetlerde de ilerlemeyi temel almaktadır” diye konuştu.

'Kod Adı: K.O.Z'a gitmeyen işten atılacak' iddiası

Gişede beklediği başarıyı yakalayamayan ve IMDB'nin dünyanın en kötü 100 filmi sıralamasında zirveye oturan ‘Kod Adı: K.O.Z.’ filmine gidilmesi için adı belirlenemeyen bir kurumun çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülmüştü.