'Kod Adı: K.O.Z'a gitmeyen işten atılacak' iddiası

Gişede beklediği başarıyı yakalayamayan ‘Kod Adı: K.O.Z.’ filmine gidilmesi için adı belirlenemeyen bir kurumun çalışanlarını tehdit ettiği öne sürüldü.

Gezi Parkı protestoları ve 17-25 Aralık operasyonlarını konu alan 'Kod Adı: K.O.Z' geçtiğimiz hafta vizyona girmişti. AKP'nin propagandası olduğu iddia edilen film, gişede bekleneni veremedikten sonra bazı sinemalarda ücretsiz gösterilmeye başlandı.

Film ücretsiz gösterilmesine rağmen beklenen ilgiyi göremeyince bir kurumun çalışanlarına filme gidilmesi için tehdit maili gönderildiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan mailde şirket veya kurum ismi belli olmamasına rağmen bu görsel birçok kişi tarafından paylaşıldı.