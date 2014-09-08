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Son 5 yılda 1754 inşaat işçisi öldü, 1940 işçi sakat kaldı

İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının yüzde 5'i ölümle sonuçlanıyor

08 Eylül 2014 17:17

İstihdamın iki milyona yaklaştığı inşaat sektöründe, 5 yılda 35 bin 846 iş kazası meydana geldi. İnşaatlardaki iş kazalarında bin 754 işçi öldü, bin 940 işçi sakat kaldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, altyapı yatırımları ve konut yapımında son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeyle Türkiye'de inşaat sektöründe ciddi bir büyüme kaydedildi. Bu gelişmeler beraberinde sektörde istihdam artışını getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sektörde 2008'de 1 milyon 238 bin işçi çalışırken, Mayıs 2014 itibariyle bu sayı 1 milyon 954 bine çıktı. Yani altı yılda 716 bin kişi daha istihdam edildi.

İş kazalarının yaklaşık yüzde 10'u yapı iş kolunda gerçekleşiyor. Yapı iş kolunda meydana gelen kazaların yaklaşık yüzde 5'i ölümle sonuçlanıyor. İş kazalarında ölümlerin yaklaşık yüzde 30'u yapı iş kolunda meydana geliyor.

İnşaatlarda 2008-2012 arasındaki 5 yıllık dönemde iş kazalarında bin 754 işçi yaşamını yitirdi, bin 940 işçi de sakat kaldı.

 

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