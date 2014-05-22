Soma'daki maden faciasında 432 çocuk babasız kaldı

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Soma’da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında ölen madencilerden 217’sinin çocuğu olduğunu söyledi. Atalay, faciada 432 çocuğun babasız kaldığını belirtti.

Radikal’de yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, AFAD merkez binada düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Atalay’ın açıklamasının satırbaşları:

301 kardeşimiz hayatını kaybetti. Onlar şehitlerimiz. Yaralı sayısı 486. Hastaneye sevk edilen 122 kişi. Belli bir süre tedavi görüp ayrılmışlardır. Ailelerle ilgili yakın tespit yapılıyor. Her aile tekrar ziyaret ediliyor. Ailelerin durumu, çocukları, çocukların eğitim seviyeleri, konutları var mı gibi detaylı bir durum tespiti yapılıyor. Öncelikle talepleriniz ne olabilir şeklinde görüşleri de alınıyor. Birkaç gün içinde bunun tamamlanmasını bekliyoruz.

‘Tüm yardımlar AFAD’da toplanacak’

AFAD bünyesinde yardım hesapları açıldı. Bu hesaplara nakdi yardım yapılabilir. Ya da SMS göndermek kaydıyla bu hesaplar bünyesine yardıma katılabiliyor. Değişik kamu kurumları, STK’lar hatta özel kuruluşlar da bazı yardım kampanyaları başlatmış oldular.

Onların hepsiyle de irtibat kurduk. Onlar kendi çalışmalarını yürütebilir. Ama tüm yardımlar neticede belli kayıtlar devir teslim içinde AFAD’da toplanacak. Toplanan kaynaklar da son kuruşuna kadar Soma’da kaza sonrası hayatta kalanların ya da şehitlerin yakınları için kullanılacak. Bunlar açık olarak da ilan ediyoruz, yine açık olarak ilan edilecek. Buradaki insani yardım niteliğindeki hesaplarda toplanan para kuruşu kuruşuna ve sadece Soma için kullanılacak.

Biz geçmişte de böyle yaptık. Mesela Van için yapmıştık. İkinci bir çalışma da bundan sonra ailelere gidecek bir anlamda psikolojik destek, onların hayatlarına destek olma gibi uzmanların yöneteceği çalışmalar var. Bunu Aile Bakanlığı koordine edecek. Kimi gönüllü kuruluşlar, kimi STK’lar, kimi gönüllü uzmanlar çaba içindedir nasıl katkı verebilirim diye. Onlar mutlaka Aile Bakanlığı ile irtibat kursun ve o mekanizma içinde yer alsınlar.

‘Kayıpları geri getiremeyiz ama...’

Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulması da kararlaştırıldı. TBMM de olayı en yakından değerlendirmiş olacak. Şehitlerimizin yakınları ile ilgili sosyal güvenlik konuları, emekli maaşları ile ilgili çalışmalar da yürüyor. Kısa sürede miktarlar vermiyorum ama milletimizin yardımları var, diğer kurumların çalışmaları var. Burada umuyoruz ciddi bir miktar olacak. Geride kalanlar için kayıpları geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını daha iyi sürdürmeleri yönünde katkımız olur sadece. Biz onun çabası içindeyiz.

‘Çocuğu olan madenci sayısı 217’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ulaşamadığımız aileler defin işlemleri dolayısıyla defin işlemi için il ya da ilçe dışına çıkanlar. Onlarla da iletişim kuracağız. Maden faciasında yaşamını yitirenlerle ilgili bilgilen şöyle:

Evli olan madenci sayısı 255, bekar olan 46 kişi

Çocuğu olmayan madenci sayısı: 84

Çocuğu olan: 217

Toplam 432 çocuğumuz babasız kaldı.

Bu çocukların yaş ortalaması 10.

Müracaatları tek elden iletmeyi arzu ediyoruz. Sahada görevli olan meslek personeli sayısı 236, vakıf personeli sayısı da 88. Psikologlar, sosyal çalışmacılar var aralarında.