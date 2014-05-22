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Faruk Çelik'ten Soma yorumu: Sorumluluk bende ne olacak, hükümette

Facia günü Soma'ya gitmediği gerekçesiyle eleştirilen Faruk Çelik, 'facianın boyutunu bilemezdim' dedi

22 Mayıs 2014 13:13

Türkiye, 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden faciasının yasını tutmaya devam ederken, kamuoyunda ilgili bakanların istifa edip etmeyeceği tartışılıyor. Facianın yaşandığı gün Soma’ya gitmediği gerekçesiyle eleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Bugün gazetesinden Seda Şimşek’in sorularını yanıtladı. Faruk Çelik, “Sorumluluk sizde mi” sorusu üzerine Çelik “Bende ne olacak? Hükümette. Keşke bir kişi ölmeseydi” dedi.

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası iş güvenliğini gündeme taşırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında da sorumluluk tartışması başladı.

Bugün gazetesinden Seda Şimşek’in sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik sorumluluğun kendisinde olduğu iddialarını reddetti.

Bugün gazetesinden Seda Şimşek’in Çelik ile yaptığı söyleşi şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e de sorularımızı yönelttik. Kaza olur olmaz oraya gidememesinden dolayı mahcup, “Bilemezdim” diyor. Kazanın neden kaynaklandığı henüz belli olmadığı için bir soruşturma başlatmadığı bilgisini verdi. Türkiye’de 160 maden ocağında kömür çıkarıldığını, teftişler sonucu, 2011 yılında 53, 2012’de 58, 2013’te 54, 2014’te 7 maden iş yerinin kapatıldığını anlattı. Bir madende, ikinci çıkış yolunun, nefesliğin, mekanik havalandırmanın, yedek enerji kaynağı, tehlikeli gazları izleyen sensörün, yedek havalandırma sisteminin bulunmaması, kullanılan ekipmanın standartlara uygun olmaması gibi sebeplerin bir madenin kapatılmasını gerektirdiğini aktardı. Madende, kaçak işçi olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.  İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili kanunla önemli güvenceler getirildiğinin altını çizen Çelik, “Yasa AB standartlarında bir yasadır ve hiçbir açık kapı bırakmıyor. Bareti vermek çözüm değil işveren işçinin o bareti kullanıp kullanmadığını da denetlemek zorunda” dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 176 sayılı “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi” ile ilgili kurumlardan görüş istendiğini, parlamentoya geleceğini vurguladı. 

 “Sorumluluk sizde mi” diye sorduğumuzda, Çelik “Bende ne olacak? Hükümette. Keşke bir kişi ölmeseydi. Çalışma Bakanı’nın sorumlulukları belli, Çalışma Bakanı’nın sorumlulukları iş yeri çalışmaya başladıktan sonra başlar” cevabını veriyor.  İşçilerle yaptığı görüşmelerin sonunda 20 maddelik bir iddialar listesi oluşturduğunu, her birinin tek tek ele alınacağını belirtti. Madeni daha önce teftiş edenlerin de denetlenmesi için talimat verdiğini ekledi.  

 

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