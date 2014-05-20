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Enerji Bakanı Yıldız ile Çalışma Bakanı Çelik arasında 'sorumluluk' polemiği

Taner Yıldız, Fark Çelik'in 'Maden ocakları benimle ilgili değil' sözlerine cevaben sorumluluğun Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve ruhsat sahibinde olduğunu söyledi

20 Mayıs 2014 23:07

Soma'da 300'den fazla işçinin hayatını kaybettiği maden faciası, Enerji Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik arasında "sorumluluk polemiği"ne yol açtı. Bakanı Çelik, "madenlerde sorumluluk enerji bakanlığında" açıklamasını yaparken, Enerji Bakanı Taner Yıldız TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Doğal afet dışında yaşanan kazada sadece işletmelerin değil, Enerji Bakanlığı'nın da Çalışma Bakanlığı'nın da konuyla ilgili görev yapan kurumların da sorumluluğu vardır“ dedi.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Taner Çelik şunları söyledi:

“Bu işin odağında, rödovans ile alakalı işletmecilik yapan özel sektör vardır. Ama sorumluluk olarak hem hukuki hem insani olarak tek başına değildir. Ruhsat sahibinden, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'nın da içinde bulunduğu bir sorumluluk. Biz bu kazayı çok önemli bir tehdit olarak görüyoruz. Önümüzdeki madencilik alanına, şimdiye kadar yaptığımız denetimlere, soruşturmalara ayrı bir boyut getirmek durumundayız." 

Çalışma Bakanı Çelik, bugün Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan açıklamasında, “Kimin ne kadar sorumlu olduğu konuşulabilir. Maden ocakları benimle ilgili değil. Madenler konusunda bizim bakanlığımızın görevi teftiş ile sınırlı. Ocaklar, ruhsatlar ve işleyiş ise tamamen Enerji Bakanlığı’na bağlı” ifadesini kullanmıştı. 

 

Başbakan 'fıtrat', Yıldız 'kusur' dedi 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, faciadan bir gün sonra gittiği Soma'da yaptığı açıklamada, maden kazalarının "işin fıtratında olduğu" mesajını vermişti. Başbakan, "Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarında, kömür ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var. hiç kaza olmayacak diye bir şey yok. Tabi işin boyutunun bu kadar fazla olması bizi derinden yaralamıştır" demişti. 

Enerji Bakanı Yıldız ise, TBMM kürsüsünden bugün yaptığı konuşmada, olayın bir "doğal afet" olmadığını, dolayısıyla da ortada "bir kusur bulunduğunu" söyledi. Yıldız şöyle dedi: 

"Eğer bir afet doğal afet değilse orada bir kusur vardır. Eğer oradaki afet bir doğal afetse oradaki kusur tartışılır. Ama buradaki kusur kesinlikle tartışılmaz. Burada insani siyasi idari adli hukuki teknik denetimler açısından bu konunun irdelenmesi lazım. Bu saydığım konuların her birinin enine boyuna irdeleneceğinden hiçbirinizin şüphesi olmasın." 

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