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Bakan Yıldız: Bir siyasi sorumlu aranıyorsa ben o sorumluluğu üstleniyorum

Çalışma ve Enerji Bakanlığı arasında 'sorumluluk' tartışmasına yol açan Soma faciasına dair Enerji Bakanı Yıldız, 'Kusurumuz yok deyip üstünü örtemeyiz' dedi

22 Mayıs 2014 12:56

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği faciayla alakalı, "'Bizim kusurumuz yok' deyip, üstünü örtemeyiz. Hepimiz sorumluyuz. Bir siyasi sorumlu aranıyorsa ben o sorumluluğu üstleniyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, "Maden ocaklarınının sorumluluğu Enerji Bakanlığı'nda" açıklaması sonrası polemiğe yol açan olaya ilişkin, Bugün gazetesinden Sema Şimşek'e konuşan Bakan Yıldız, “Bu bir doğal afet değil, o halde kusur var. Buradaki kusur tartışılmaz. Kim ve hangi kuruluş olursa olsun sonuna kadar gidilecek” ifadesini kullandı. 

"Can gitmiş, canlar gitmiş, evlatlar babasız, yetim kalmış" diyen Yıldız, "Benim bakanlığımın tek bir can önünde, bir tek gözü yaşlı yetim önünde ne kıymeti var? O kazanın olmaması için neyimi vermezdim” diye konuştu.

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