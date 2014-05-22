Soma'dan sonra 'yaşam odası'na talep patladı

Zonguldak’ta düzenlenen Kömür Kongresi’nde, yaşam odalarını Avustralya’dan ithal eden firma yetkilileri teknik bilgi ve fiyat araştırması için gelenlerin sayısında patlama olduğunu belirtti.

Zonguldak'ta düzenlenen Kömür Kongresi'nde yaşam odaları da konuşuldu.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, yaşam odaları ithal eden firma yetkilileri Soma’dan Türkiye’de bazı yerlerde elektrik ve hava bağlantısı olmayan standart dışı üretimler olduğunu belirterek, “Yaşam odaları zorunlu olursa bununla ilgili tüm kriterlerin belirlenmesi gerekir. Prefabrik üretim yapan firmalardan telefon geliyor. Birçok prefabrik üretim yapan firma kaçış odası nedir diye bize soruyor. Mesela Küre’deki yaşam odası standart dışı, yerli üretimle kuruldu” bilgisini verdiler.

Kongreye katılan uzmanlar, Soma’daki facianın ardından yaptığı uyarılar, madenlerle ilgili korkunç gerçeği gözler önüne serdi.

Eski TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Türkiye’de 400’e yakın madenin Soma gibi patlamaya hazır bomba olduğunu iddia etti. Doç. Dr. Erdoğan Kaymakçı ise Soma’da “kuluçka periyodu” olarak bilinen ısının birikme sürecinin hiç izlenmediğine dikkat çekerek “Madende iş güvenliği önlemleri savsaklandı” dedi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de “TOKİ konutlarını sel basarken, Soma varken nükleer santral işine girmek ciddi risk yaratır” diye konuştu.