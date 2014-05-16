Soma'daki eyleme TOMA'lı, biber gazlı, plastik mermili müdahale!

Maden faciasını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Soma'da yürüyüş başlattı.
Soma'da binlerce kişi faciayı protesto ederken çok sayıda polis de bölgeye gönderildi.
Radikal gazetesinden İdris Emen’in haberine göre, polis eyleme izin verilmeyeceği yönünde anons yaptı. Polisin anonsu şöyleydi:
"Gerçek Somalılar gruptan ayrılın, müdahale başlatılaca.k"
Polis vatandaşları tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıttı.
Polisin dağıttığı eylemciler ara sokaklara ve marketlere sığındı. Polis ara sokaklardaki eylemcileri dağıtırken bir kısım Somalı da eylemcilere, "Sizi Soma'da istemiyoruz. Soma'ya gelmeyin artık' diyerek tepki verdi.