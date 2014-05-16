Erdoğan, Soma'da ölen madencilerin gıyabi cenaze namazına katıldı

Soma’da 13 Mayıs'ta meydana gelen maden faciasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla yurt genelinde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Başbakan Tayyip Erdoğan Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldıktan sonra Soma'da hayatını kaybeden işçiler için kılınan cenaze namazına katıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre gıyabi cenaze namazında Erdoğan'ın yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da yer aldı.

Erdoğan, kılınan namazın ardından açıklama yapmadan camiden ayrıldı.

Yusuf Yerkel de Erdoğan'ın yanındaydı

Soma'da bir vatandaşa attığı tekmeyle gündeme gelen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazı kılan Başbakan Erdoğan'ın yanındaydı.

Cuma namazının ardından Soma'da ölen işçiler için kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Erdoğan vatandaşların yoğun ilgisi altında Eyüp Sultan'dan ayrıldı. Başbakanın makam aracına binerken yanında bekleyen Yerkel kalabalık içinden yürüyerek kendi aracına geçti.