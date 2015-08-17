Soma'da sanıklara çapraz sorgu yapılacak

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili 8’i tutuklu 45 sanıklı davanın görülmesine, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yeniden başlanacak. Yaklaşık 15 gün sürmesi beklenen duruşmalarda, sanıklara avukatların sorular yönelteceği, çapraz sorgularının yapılacağı belirtildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, aralarında Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik’in bulunduğu tutuklu 8 sanık için, ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 162 kez 2-6 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz 37 sanık için de, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 2-15 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. Ancak bu sanıklardan 25’inin cezalarının, kusur durumundan dolayı üçte bir oranında artırılması istendi.