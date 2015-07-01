Çalışma Bakanlığı'nın Soma ile ilişkisi de kusuru da yokmuş!

Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan'ın 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciası için tazminat talebi Çalışma Bakanlığı tarafından reddedildi. Bakanlığın Arslan'a verdiği yanıtta, "Tazminat talebinin dayanağı olarak gösterilen olayın meydana gelmesinde bakanlığımız yönünden hiçbir illiyet bağı ve bakanlığımıza atfedilecek herhangi bir hizmet kusuru bulunmadığından; müvekkilleriniz için talep edilen maddi ve manevi tazminat talebinin karşılanması mümkün bulunmamaktadır" denildi.

Ali Arslan, 301 madencinin öldüğü Soma faciasının ardından, maddi ve manevi tazminat sorumluluğunun bulunduğunu belirttiği bazı kamu kurum ve kuruluşlarına müvekkilleri adına, tazminat talebiyle dilekçeyle başvurduklarını, ancak uzun bir sürenin ardından sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dönüş yaptığını söyledi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Arslan dilekçelerine verilen cevapta, "Bakanlığımız yönünden hiçbir illiyet bağı ve bakanlığımıza atfedilecek herhangi bir hizmet kusuru bulunmadığından müvekkilleriniz için talep edilen maddi ve manevi tazminat talebinin karşılanması mümkün bulunmamaktadır" denildiğini ifade etti.

Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan, makamında yaptığı açıklamalarda Soma faciasının ardından yaşanan hukuki süreçle ilgili bilgi verdi:

“Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada faciadan sorumlu kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin verilmemesi üzerine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine, Danıştay'a dava açılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine açılan dava, 'faciada sorumlu kamu görevlilerinin tespit edilmesi' şeklinde sonuçlanmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya izin talebine cevap vermemiştir. Kamu görevlileri dışında diğer sorumlular hakkında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam etmekte olup, duruşması 18 Ağustos 2015 tarihine ertelenmiştir. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Soma Holding A.Ş. aleyhine Soma İş Mahkemeleri'nde açmış olduğumuz destekten yoksun kalma ve manevi tazminat davalarımız devam etmektedir. Soma faciasında 301 maden işçimizin şehit olmasında kamu kurumlarının gerekli denetimi yapmaması nedeniyle, denetimi yapması gereken kamu görevlileri, genel müdürler, ilgili bakanlar ve siyasi iktidar sorumludur"

Manisa Barosu olarak ölen madencilerin yakınlarının haklarını savunmak için çalıştıklarını vurgulayan Arslan, "Kamu kurumlarının aynı zamanda şehit olan madencilerimizin eşlerine, çocuklarına, annelerine, babalarına maddi ve manevi tazminat sorumluluğu vardır. Şehit yakınlarımızın hak kaybına uğramaması için bir yıllık yasal süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne dilekçe ile müracaat edilmiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, bu başvurularımıza uzun süre cevap vermemiştir" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla Haziran ayında dilekçelerine cevap verildiğini söyleyen Arslan, bakanlıktan şu açıklamanın geldiğini belirtti:

"Verilen cevapta; 'açıkladığımız nedenlerle tazminat talebinin dayanağı olarak gösterilen olayın meydana gelmesinde bakanlığımız yönünden hiçbir illiyet bağı ve bakanlığımıza atfedilecek herhangi bir hizmet kusuru bulunmadığından; müvekkilleriniz için talep edilen maddi ve manevi tazminat talebinin karşılanması mümkün bulunmamaktadır' denilmektedir.

Avukat Ali Arslan, “Oysaki Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Aralık 2014 tarihinde yayımladığı raporun idarecilerin sorumluluğu kısmında; Bakanlıkların sorumluluğu açıkça ortaya konulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirtilen cevabına karşılık 60 günlük süre içinde Manisa İdare Mahkemesi'nde Bakanlıklar ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü aleyhine tazminat davaları açılacaktır. Şehit madencilerimizin eşlerinin, çocuklarının hakkı sonuna kadar savunulacak, sorumluların cezalandırılması, şehit yakınlarının haklarının alınması için Manisa Barosu olarak gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır" dedi.

İdare ve iş mahkemelerine de davalar açtıklarını belirten Arslan, "Önümüzdeki ay içinde bu bakanlıklar aleyhine İdare Mahkemesi’ne; mükerrer olmamak üzere iş mahkemesine açtığımız davalar var. Soma Kömür İşletmesi'ne, Soma Holding'e ve Türkiye Kömür İşletmelerine karşı dava açtık. Ancak kamuoyuna yansıyan bir durum var. Soma Holding ve Soma Kömür İşletmeleri ne yazık ki kendi içini boşaltmış durumda. Belki bu iş mahkemesinde bu davalar kazanılmış olsa bile bizim kazanılan tazminatları tahsil etme imkanımız olmayacak" diye konuştu.