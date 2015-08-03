Soma katliamından kurtuldu, iş kazasında hayatını kaybetti

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma İlçesi'nde gerçekleşen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma katliamından, arkadaşı sayesinde kurtulan Rahmi Sözüer, çalıştığı iş yerinde meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Soma katliamından kurtulmasının ardından tekrar madene dönmeyen ve İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışmaya başlayan Rahmi Sözüer, Doğançay’da yürütülen inşaat çalışması sırasında kullandığı arabanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Soma katliamından, arkadaşı sayesinde kurtulmuştu





Soma faciasından önce vardiya değişimi için madene giden Sözüer, arkadaşının kendi yerine madene girmesiyle ölümden kurtulmuştu. Facianın ardından bir daha madene girmeme kararı alan Sözüer, bir yıl sonra Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde taşeron hizmet veren firmada, geçen temmuz ayında işe girdi. 20 gündür burada çalışan Sözüer, geçen cumartesi sabah saatlerinde iş kazası geçirdi.



Belediyenin Doğançay’daki şantiye alanına kamyonla dolgu malzemesi götüren Sözüer yükü indirdiği sırada, kamyon kasası yükselerek alanda bulunan yüksek gerilim hattına temas etti. Bunun farkına varamayan Sözüer, aracın metal aksamına değince elektrik akımına maruz kalarak yaşamını yitirdi.



36 yaşındaki Sözüer’in, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Sözüer’in cenazesi, otopsiden sonra pazar günü memleketi Soma’da toprağa verildi.