Soma’da hayatını kaybeden madenci yakınları devlet memurluğuna atandı

Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Soma'daki faciada ölen madencilerin geride bıraktığı 35 yakınının, devlet memurluğuna atandığını ve 8 kişinin de atama için sırada beklediğini açıkladı. Şehit yakınlarının, SGK gibi devlet kurumlarına atandığı bildirildi.

CNN Türk'ün haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Soma'da geçen yıl 13 Mayıs'ta yaşanan ve 301 madencinin öldüğü faciayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ölen madencilerin geride kalan yakınlarıyla ilgili başlatılan çalışmalar hakkında Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, açıklama yaptı.

Bugüne kadar yapılanlar hakkında bilgi veren Konan, "Olayın hemen ardından maden şehitlerimize yaralı, sağ kurtulanlara ve olaydan etkilenen Soma halkına psiko-sosyal destek sağlamak üzere Soma Huzurevimizde Psiko-Sosyal Koordinasyon Merkezi Başkanlığı kuruldu. Merkezde bu tür olaylarda deneyimli 300 kişilik bir ekip görev yaptı. 923 uzman pedagog, klinik psikolog, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, psikiyatri uzmanı, psikolojik danışman, sosyal yardım ve inceleme görevlisiyle; maden şehidi yakını, yaralı, sağ kurtulan, madende çalışan 11 bin 421 vatandaşlarımıza psiko-sosyal destek hizmeti sağlandı" dedi.

Soma maden kazası sonrası Torba Yasa'da geçen ilgili madde gereğince 301 maden şehidi yakını 35 kişinin devlet memurluğuna atamasının yapıldığını kaydeden Konan, "Manisa'da son atama ile birlikte bakanlıkça 35 maden şehidi yakınının ataması gerçekleşti. Ataması yapılan maden şehidi yakınları, Milli Eğitim Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi devlet kurumlarına atandılar. Sekiz maden şehidi yakınının işlemleri tamamlandı. Atama için bekliyorlar" dedi.