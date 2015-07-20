Soma katliamından kurtulan işçi, TKİ'ye açtığı tazminat davasını kazandı

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki gerçekleşen 301 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan sağ kurtulan madencilerden biri olan 30 yaşındaki Saadettin Güngör, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme TKİ'yi 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Faciadan sonra açılan tazminat davaları arasındaki bu ilk kararın Yargıtay tarafından da onanması halinde diğer davalar için de emsal oluşturabileceği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 13 Mayıs 2014 tarihinde, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait Eynez Kömür Ocağı'nda meydana gelen 301 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan sağ kurtulan 486 madenciden biri olan Balıkesir Savaştepeli Sadettin Güngör, 27 Haziran 2014 tarihinde tarihinde avukatı Emre Eren aracılığıyla Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) Ankara 6. İş Mahkemesi'nde, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme geçen 1 Temmuz'da kararını verip, TKİ'yi 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Diğer tazminat davaları için emsal teşkil edecek

Bu davadaki kararın Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından onanmasının ardından bu konudaki diğer tazmlinat davaları için de emsal teşkil edeceğini belirten Avukat Emre Eren, "Müvekilimin davası faciadan sonra açılan ve sonuçlanan ilk dava olması nedeniyle önemli. Soma'daki maden faicasından ardından yüzlerce işçi de sağ kurtarıldı. Bu işçiler, fiziken yaşarken manen çöküntü içine girdi. Bunu gözönüne alarak açtığımız dava nihayet sonuçlandı. Mahkeme lehimize karar verdi" dedi.

Şimdiye kadar açılan davaların tamamının facianın yaşandığı madeni işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş'ye açıldığına dikkati çeken Avukat Eren, "Ancak, bu şirkete devlet tarafından el konuldu. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş'nin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yok. Bu nedenle herhangi bir tazminat davası açılsa ve kazanılsa bile hiç bir tazminat alınamayacak.

Davamızı açarken maden ocağını Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye devrederek bu facianın göz göre göre gelmesinde etkili olan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne davamızı açtık ve kazandık. Mahkeme, bu kararıyla asıl sorumlunun Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü olduğunu onaylamış ve ve açmış olduğumuz davada müvekkilim Sadettin Güngör'ü haklı bulmuş ve TKİ'yi tazminata mahkum etmiştir" diye konuştu.

'301 madenci, TKİ tarafından göz göre göre ölüme gönderildi'

Soma'daki faicada yaşamını yitiren 301 madencinin göz göre göre ölüme gittiğine dikkati çeken Avukat Eren, resmi belgelere ulaştığında şok olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu madenin ihalesi ilk önce Park Teknik adlı Ciner Grubu'na bağlı bir şirket tarafından alınmış. Bu şirketin Türkiye Kömür İşletmeleri'ne 2007 yılında göndermiş olduğu resmi yazısında, 'Bu madende sürekli yangın ve sel baskınları oluyor. Madende büyük bir facia yaşanabileceği için bu madenlerde iyileştirme yapmadan çalışmak mümkün olmayacak. Bu sebeple de kazanmış olduğumuz ihaleyi tek taraflı olarak fesh ediyoruz' deniliyor. Bunun ardından Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu toplanarak, 'Bu madende böyle bir sıkıntı var. Her gün yangın ve sel baskınları oluyor. Fakat bizim burada böyle bir güvenlik önlemi almamız çok maliyetli olur. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. bu ihaleye istekli. Bu şirkete bu işi verelim. Ama ihaleye çıkmak kurumumuza büyük bir külfet getirecektir. Bun nedenle ilk ihaleyi tek taraflı olarak fesh eden Park Teknik adlı firmanın üzerinden bu ihaleyi Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye devredelim' kararı alınıyor. Böylelikle usulsüz bir şekilde ihale Soma A.Ş'ye devrediliyor. Bu facianın olacağı TKİ tarafından biliniyordu, sırf 'kurumumuz büyük maliyetler altına girmesin' diye 301 madenci göz göre göre ölüme gönderildi."

Açtığı tazminat davasını kazanan madenci Saadettin Güngör ise "Faicadan yaralı olarak kurtuldum. Ancak, aradan geçen onca zamana rağmen hala psikolojim düzelmiş değil. Arkadaşlarım gözlerimin önünde hayatını kaybetti. Arkadaşlarımın çığlıkları halen kulaklarımda çınlıyor. Yaşayan bir ölüden farkımız yok. Bu davanın diğerlerine emsal olacağını düşünüyorum. Ancak, acımızı hafifletmez" diye konuştu.