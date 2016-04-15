Soma'da katliamın yaşandığı maden ocağının revirindeki 'tıbbi gereçler' masa ve sedyeymiş!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin hazırladığı raporda, iş yeri sağlık birimi olarak gösterilen binada, 6 - 7 odadan yalnızca birinin aktif kullanıldığı, o odanında yalnızca masa ve sandalyeden oluştuğu belirtildi. Katliam yaşandığından bu yana kapalı olan ocakta inceleme yapan TTB ve TMMOB’un 12 Nisan’da yayımladığı raporda, aktif kullanılan alanın da oda olmadığı, perde ile girişten ayrıldığı vurgulanırken, alanın işyeri sağlık birimi olduğu anlaşılacak tıbbi araç gereçlerin görülemediği ifade edildi.

TMMOB ve TTB’nin raporundan ilgili bölüm şöyle:

- İşyeri sağlık birimi olarak gösterilen binada bulunan 6-7 odadan esasen aktif olarak 1 tanesinin işyeri sağlık biriminin kullanımında olduğu,

- Aktif kullanılan bu alanın da oda olmadığı, perde ile giriş alanından ayrıldığı, sadece bir masa ve sedyeden oluştuğu, kirli ve bakımsız olduğu, pencere perdesinin dahi olmadığı, ısı yönünden sağlık birimi olmaya uygun olmadığı, bir poliklinik kayıt defterinin olduğu bu hali ilke odanın sadece acil basit tıbbi müdahaleler için kullanılabileceği,

- Odanın işyeri sağlık birimi olduğunu belirtir tıbbi araç gereçlerin odada olmadığı,

- Birime ait olduğu belirtilen diğer 2 odanın atıl kaldığı, tozlu, kirli ve düzensiz bir biçimde olduğu, tıbbi olmayan araç gereçlerin depolandığı,

- Halen işletmede 1 işyeri hekimi ve 4 yardımcı sağlık personelinin olduğu, olay anında tam gün çalışan iki, kısmi süreli çalışan bir işyeri hekiminin olduğu, bu hekimlerin de düzenli olarak işletmede olmadıkları, diğer madenlere de görevlendirildikleri, 3 bin işçisi için çok tehlikeli iş sınıfında bulunan işletmenin olay tarihinde yürürlükte olan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca her 1000 işçi başına tam gün o işyerinde çalışacak bir işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğüne uyulmadığı tespit edilmiştir.