301 kişinin hayatını kaybettiği Soma katliamı davasında 2 tutuklu neden tahliye edildi?

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma katliamı davasında mahkeme cuma günü sekiz tutuklu sanıktan emniyet vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın tahliyesine karar verdi. Madencilerin avukatlarından Berrin Demir, beş bilirkişi raporunda asli kusurlu gözüken iki sanığın hangi belge ve delille tahliye edildiğini sorarak “Mahkeme niyetini belli etti, kapıyı araladılar, en alt kademeden tahliyelere başladılar” dedi.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre, Berrin Demir, “Mahkeme niyetini belli etti, kapıyı araladılar, en alt kademeden tahliyelere başladılar” dedi.

“Bu iki kişi, maden mühendisi ve vardiya güvenlik amiriydi. B sınıfı iş güvenliği uzmanıydılar. Tutuklu olanlar içinde kademe olarak en alt kademedekiler. Beş bilirkişi raporunda asli kusurlular” diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne değişti de bu iki kişi tahliye edildi? Ortada kusurlarını hafifletici hiçbir belge, delil yok. Savcı bunu istese bile hakimin böyle bir karar vereceğini hiç beklemiyorduk. Ancak verilen aradan sonra salonda güvenlik önleminin 3 katına çıkarıldığını görünce anladık. Bu karar Türkiye’deki yargı refleksinin kırılamayacağının da bir göstergesi oldu.”

“Suçu işçilere atmak istiyorlar”

Sanıkların iş cinayetini sabotaj, işçilerden kaynaklı bir hata, ya da “nedeni bilinemez” gibi üç senaryoya bağlamak istediğine dikkat çeken Demir, mahkemenin de bu senaryolara yönelmeye başladığını söyledi.

Demir, “Sanık avukatları en baştan beri sabotaj üzerinde duruyordu, bunun tutmadığını görseler de hala cümlelerine bununla başlatıyorlar. İkinci senaryo ise suçu şalterci, kaynakçı gibi iki üç işçinin üstüne atıp asıl sorumluları kurtarmak üzerine kurulu. Oysa bilirkişi raporlarında yaklaşık 40 sebeple ihmal olduğu yazılı. Bir yandan da uluslararası incelemeler yapılması gerektiğinden vb. bahsediyorlar, buradaki amaç da 263 işçinin öldüğü 1992 Zonguldak Kozlu iş cinayetindeki gibi ‘kazanın nedeni anlaşılamadı’ sonucuna varmak istiyorlar” diye konuştu.

“Bilirkişileri tehdit ediyorlar”

Demir, yeni bilirkişi raporu beklendiğini hatırlatarak sanık avukatlarının eski bilirkişi raporlarının ne kadar yanlış, taraflı, kasti olduğunu sürekli tekrarladığını, bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını hatta onları uluslararası alanda rezil edeceklerini belirterek yeni bilirkişileri de tehdit ettiklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Soma'da 13 Mayıs 2014'de Eynez ocağında meydana gelen iş cinayetiyle ilgili altısı tutuklu, 46 kişi yargılanıyor. 162 yaralı işçi mağdur müşteki olarak yer alıyor.

230 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar TCK 81. madde kapsamında "olası kasıtla insan öldürme ve yaralamak" ile suçlanıyor. Bu suç kapsamında tutuklu sekiz sanığın 301 kez 20 ile 25 yıl ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 162 kez de 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Geri kalan tutuksuz sanıklar TCK 85/2'den yani "bilinçli taksirle insan öldürmek"ten suçlandı. 37 tutuksuz şüphelinin 2 ile 15 yıl arası hapisle cezalandırılması talep edildi. Ancak bu kişilerden 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı üçte bir oranında artırılması talep edildi.