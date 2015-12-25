Soma davasında iki vardiya amiri tahliye edildi

13 Mayıs 2014'te, Soma Holding'in işlettiği Manisa'nın Soma ilçesindeki Eynez maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybettiği 8'i tutuklu 46 sanıklı davanın 34. oturumunda vardiya amirleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. İki emniyet vardiya amiri, adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Duruşma, 16 Şubat'a ertelendi.

Madenci yakınları mahkemenin verdiği karara tepki gösterirken, faciada eşini kaybeden Naciye Kaya, "Savcısı da satılık hakimi de satılık. Yazıklar olsun 301 kişi öldü 301. Bu kadar mı paraya taptınız. Allah cezanızı versin. Ben çocuğuma ne diyeceğim? ‘Babanın katillerini çıkardılar’ diyeceğim. Böyle adalete yazıklar olsun" dedi.

Kararı değerlendiren Manisa Baro Başkanı Ali Arslan da, "İki kişinin tahliyesine karar verilmesi demek, bu davanın sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Dava sonuçlandığında gerçek suçlular hak ettikleri cezalara çarptırılacaklardır. Ama bugün yapılan tahliye işleminin bizce doğru olmadığı kanaatindeyiz, bunu önümüzdeki süreçte ortaya koyacağımız delillerle de ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Kayyum atanması talebi reddedildi

Hürriyet'te yer alan habere göre, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 34'üncü oturumunda mahkeme başkanı Aytaç Ballı'nın açıkladığı ara karara göre, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Köktan'ın verdiği mütalaa doğrultusunda, tutuklu sanıklardan emniyet vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına, diğer 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ayrıca, bilirkişi heyetinde yer alması kesinleşen kişilerin 4 Ocak'ta toplanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna olayla ilgili idari soruşturma yapılıp yapılmadığının sorulması kararlaştırıldı. Soma Kömürleri AŞ'nin kayyuma atanma, ilk bilirkişi raporunu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması, bilirkişilerin mahkemede dinlenmesi talepleri reddedildi.

Ailelerden karara tepki

Mahkeme salonunda bulunan madenci yakınları, iki tutuklu sanığın serbest bırakılması kararına tepki gösterdi. Fenalaşan bazı mağdur yakınlarına sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Gözyaşları içinde dışarı çıkan aileler karara isyan etti. Kendilerini yere atan kimi maden şehidi yakınları fenalık geçirdi. Sinir krizi geçiren maden şehidi yakınlarını sanık avukatları ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yere yığılan maden şehidi yakını Gülten Kavaslı’ya sağlık ekipleri müdahale ederek, ambulansa kaldırdı.

"Ben çocuğuma ne diyeceğim; babanın katillerini çıkardılar mı?"

Faciada eşini kaybeden Naciye Kaya ise elleriyle yerlere vurarak, "Yazıklar olsun. Böyle dünya olmaz olsun. Hepsi de satılık. Savcısı da satılık hakimi de satılık. Yazıklar olsun 301 kişi öldü 301. Bu kadar mı paraya taptınız. Allah cezanızı versin. Ben çocuğuma ne diyeceğim? ‘Babanın katillerini çıkardılar’ diyeceğim. Böyle adalete yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Gözyaşları içinde seslenen bir madenci yakını da “Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz. Benim çocuğum karnımda kaldı, ben babasız çocuk dünyaya getirdim. 8 aylık evli kaldım” dedi.

"Davanın sonuçlandığı anlamına gelmiyor"

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Soma'daki maden faciasına ilişkin, 8'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasının 8. oturumuna son verilmesinin ardından, gazetecilere açıklama yaptı. Davada tutuklu iki sanık Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın mahkeme heyeti tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anımsatan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tahliye kararıyla hiçbir şey sonuçlanmış değil. Hem Manisa Barosu hem de diğer meslektaşlarımız olarak bu davayı önümüzdeki süreçte de takip etmeye devam edeceğiz. Bu sanıkların tahliye olması için hiçbir gerekçe olmadığını söylemiştik. Başladığı günden bu yana sanıkların lehine hiçbir şey değişmedi. Dinlenen tanıklar ve toplanan delillerle sanıkların konumu ağırlaştı. Buradaki yargılama sonunda sanıkların cezalandırılacağı anlamındaki deliller arttı ama mahkeme takdiridir tahliyesine karar verdi. İki kişinin tahliyesine karar verilmesi demek, bu davanın sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Dava sonuçlandığında gerçek suçlular hak ettikleri cezalara çarptırılacaklardır. Ama bugün yapılan tahliye işleminin bizce doğru olmadığı kanaatindeyiz, bunu önümüzdeki süreçte ortaya koyacağımız delillerle de ortaya koyacağız. 301 şehidimizin acısı tazeliğini korumaktadır. Bundan sonraki süreçte de takip etmeye devam edecektir. Bizim çabalarımız da devam edecektir."