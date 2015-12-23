Soma davasında ilk tazminat kararı çıktı; işçi yakınlarına 395 bin TL ödenecek

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının ardından açılan tazminat davalarında ilk karar verildi. Hayatını kaybeden madencilerden Özay Eren'in anne, baba ve kardeşleri için açılan tazminat davasında aileye toplam 395 bin lira manevi tazminat ödenecek.

Eren ailesinin avukatı Sercan Okur kararın, diğer dosyalardaki manevi tazminat talepleri açısından da emsal olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre; Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçiden Özay Eren'in anne, baba ve kardeşleri için açılan tazminat davasında karar çıktı. Karara göre, anne ve babaya 75'er bin, 7 kardeşin her birine 35 bin olmak üzere 395 bin lira manevi tazminat ödenecek. Ailenin avukatı Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından madenci ailelerince Soma İş Mahkemesi'nde yaklaşık 400'e yakın maddi manevi tazminat talepli dava açıldığını söyledi. Bunun, konuyla ilgili sonuçlanan ilk dava olmasının önemine değinen Okur, şöyle konuştu:

"Kazada hayatını kaybeden maden işçimiz Özay Eren'in annesi, babası ve kardeşleri için açtığımız manevi tazminat konulu dava sona erdi ve karar açıklandı. Faciada evladını kaybeden anne ve babaya kişi başı 75 bin, kardeşlere de kişi başı 35 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Geçmişte yaşanan maden kazaları sonucunda mahkemelerin verdiği kararlara ve Yargıtay içtihatlarına baktığımızda, belirlenen manevi tazminat miktarlarının biraz yüksek olduğunu düşünüyoruz ancak yine de bunun yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle kararı temyiz edeceğiz."

"Karar emsal teşkil edecek"

Davanın bir yıl sürdüğünü kaydeden Okur, "Maddi tazminat talebimiz olmadığından dosya hesap bilirkişisine gönderilmedi, dört duruşmada sona eren dava sonucunda verilen karar, diğer dosyalardaki manevi tazminat talepleri açısından da emsal olacak" dedi. Okur, Soma Kömürleri AŞ ile Türkiye Kömür İşletmelerinin, tazminatların ödenmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olmasının önemine dikkati çekti.