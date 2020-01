Soma'da 301 kişinin öldüğü madenin sahibi işçileri suçladı: Madem güvensizdi, neden çalıştılar?

301 madencinin can verdiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan savunmasında işçileri suçladı. Olaydan sonra şirketlerinin dev bir linç kampanyasına uğradığını ileri süren Gürkan, "3 bin çalışanımızla, şirketi ayakta tuttuk. Eğer şirketi ayakta tutmasaydık. Bugün, o ocak kapanacaktı. Olay yerine gidemeyen bilirkişilerin olmayan suçlamalarıyla, yargılanacaktık. Ama bu şirket ayakta kaldı. Yargılanmamız sürüyor. Bu maden bu kadar güvensizdi de, neden o zaman bu kadar insan çalışmak istedi?

Radikal’in haberine göre, Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu 46 sanıklı davanın öğleden sonraki bölümünde, aralarında tutukluların da bulunduğu sanıklarını savunmalarının alınmasına geçildi. İlk sözü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, aldı.

Gürkan, "3 bin çalışanımızla, şirketi ayakta tuttuk. Eğer şirketi ayakta tutmasaydık. Bugün, o ocak kapanacaktı. Olay yerine gidemeyen bilirkişilerin olmayan suçlamalarıyla, yargılanacaktık. Ama bu şirket ayakta kaldı. Yargılanmamız sürüyor. Bu maden bu kadar güvensizdi de, neden o zaman bu kadar insan çalışmak istedi? İki yıldır olay için kömür yangını diyorlar, bunun öyle olmadığı, yeni bilirkişi raporunda ortaya çıkacak. Ama ailelerin avukatları, gerçeğin ortaya çıkmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Dünyada benzeri olmayan bir kavga ve avukatlar, hakkımda çok yalan söylüyorlar" dedi.

Olayla ilgili delil kararttıklarına yönelik suçlamaları da kabul etmediklerini, kendilerinin araştırma istediğini savunan Can Gürkan, mahkemede ifade veren işçilerine yönelik de suçlamada bulundu. Can Günkan, "Aileler sanal gerçekliklerle kandırıldı. Ben de bu olayda artık 'kasıt' olduğuna da inanmaya başladım. Çünkü mahkemeye gelen herkesin yalan söylediğini gördüm. Belki olayı saklamaya çalıştılar. Ben olayın gerçek nedeninin saklandığına inanıyorum. Maske, eğitim herkes farklı konuştu. Bize en büyük suçlamayı yapan işçinin burada tekrar dinlenmesini istiyorum. Çünkü, savcıya verilen ifadelerle, buradakilerin farklı olduklarını gördük" dedi. Can Gürkan ayrıca, geçen şubat ayında kaza yerine gidip inceleme yapan bilirkişilerin de, itibarsızlaştırmaya çalışıldığını savundu.

Zaman zaman açıklamalarına ailelerin tepki gösterdiği Can Gürkan, iş güvenliği konusunda hiçbir talebe olumsuz yanıt vermediğini, iki yıldır sıfır delille olası kast suçuyla yargılandığını ifade etti. Can Gürkan daha sonra, "Hiçbir delil olmadan hakkımda ithamlar var. Benim tutukluluğumun devam etmesi, artık infaza giriyor. Ben adil bir yargılama istiyorum. Hem bile bile insanları ölüme götüren birisi olacağım, hem de koşa koşa gelip Soma'ya teslim olacağım. Hukuken benim sorumluluğum olmayan konulardan yargılanıyorum. Hiçbir illiyet bağı yok. Kaza riski hiçbir zaman göze alınmaz. Ben ocakta hiçbir riski öngörmüyordum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

'BİLİRKİŞİLER BENİ NEYLE SUÇLAYACAK'

Can Gürkan'dan sonra söz alan Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru, şirketteki sorumluluk alanlarını, nasıl çalıştığını anlattı, ilk bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi. Kendisini daha iyi savunmak için tahliye edilmeyi de talep eden Ramazan Doğru, "Ben yeni bilirkişi raporunu bekliyorum. Benimle ilgili ne suçlamada bulunacak merak ediyorum" dedi.

Diğer sanıklardan Akın Çelik, ocakta ne yaşandığını çalışanlarının bildiğini ileri sürdü. Üretim baskını suçlamalarını kabul etmeyen İşletme Müdürü İsmail Adalı, madende 30 köylüsünün çalıştığını bunlardan 15'inin akrabası olduğunu, güvensiz olsa çalışmalarına izin vermeyeceğini anlattı. Ertan Ersoy, bant tamburlarının yanıp yanmayacağının incelenmesini bunun için deneme yapılmasını mahkemeden talep etti. Mehmet Ali Günay Çelik ise elektrik kablolarının yer üstüne çıkartılıp incelenmesi istedi.