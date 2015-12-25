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Yaşam

Soma hikâyeleri: 13 Mayıs’ta eşimle birlikte benim de hayatım bitti, sadece çocuklarım için ayaktayım

“Eşimin aylığını bile vermiyorlar ama yine o bakıyor bize...”

25 Aralık 2015 15:25

Sosyal Haklar Derneği, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen Soma katliamında hayatını kaybeden 301 madencinin ve geride kalanların hikâyelerini, “Öleni, kalanı ve Soma'ya ne olduğunu okuyun” başlığıyla yayımlamaya başladı. Katliamda eşi Doğan Yıldırım’ı kaybeden Bircan Yıldırım, “13 Mayıs’ta eşimin hayatı ile birlikte benimki de bitti. Sadece çocuklarım için ayaktayım” dedi.

Bircan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Soma’da eşimi kaybettim, Doğan Yıldırım’ı. Üç çocuğum var. Çocuklarım ve kayınvalidemle birlikte Kınık’ın Elmadere köyünde yaşıyorum. Eşimin aylığını bile vermiyorlar ama yine o bakıyor bize... Hayatım mahvoldu. 13 Mayıs’ta eşimin hayatı ile birlikte benimki de bitti. Sadece çocuklarım için ayaktayım, sonuna kadar da ayakta olacağım.

Daha önce güzel bir yaşamım, dünyam, hayat ışığım vardı. 13 Mayıs’ta benim dünyam yıkıldı. Nasıl bir dünya olabilir ki artık! Adalete güveniyorum. Sorumluların hak ettikleri cezaları almalarını istiyorum. Davamın arkasındayım. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki tıkanıp kalıyorum, konuşamıyorum...

 

Sosyal Haklar Derneği Soma Hikayesi – 9 

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