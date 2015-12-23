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Yaşam

Soma hikâyeleri: 301 kişinin ölümüne sebep oldular, suçlular ellerini kollarını sallayarak çıkmasın

“Çocuklarım babalarından sonra toparlanamadı, büyük kızım daha çok yaralı”

23 Aralık 2015 11:14

Sosyal Haklar Derneği, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen Soma katliamında hayatını kaybeden 301 madencinin ve geride kalanların hikâyelerini, “Öleni, kalanı ve Soma'ya ne olduğunu okuyun” başlığıyla yayımlamaya başladı. Tuğba Tokmak, 7 yıl madende çalışan eşi Şinasi Tokmak'ı anlattı. Tokmak,  “Eşimi kaybettim. 301 kişinin ölümüne sebep oldular. Davada suçluların ellerini kollarını sallayarak çıkmasını istemiyoruz” dedi.

Tuba Tokmak, şunları anlattı:

Eşimi kaybettim. Şinasi Tokmak... Eşim çok iyiydi; içinde hiç kötülük olmayan bir insandı. 7 senedir maddende çalışıyordu. Kasım’ın 3’ü gelseydi tam yedi senesi dolacaktı. Daha 28 yaşındaydı. Askerden geldiği gibi 21 yaşında çalışmaya başlamıştı. Biz şu an 10 yıllık evliyiz. 8 yıldır evliydik o zaman.

Davada suçluların ellerini kollarını sallayarak çıkmalarını istemiyoruz. 301 kişinin ölümüne sebep oldukları için... Avukatlarımıza güveniyoruz. Her duruşmaya gelmeye çalışıyorum. 3 çocuğum var çünkü. Biri daha iki yaşını doldurmadı. Adı Berkay. Ortanca, 6,5, büyüğü 7,5 yaşında.

En küçüğü kazadan 10 gün sonra dört aylık oldu. O kadar küçüktü. Daha şimdi ‘baba’ diyor. Diğer ikisi babalarını tanıdıkları için toparlanamadılar. Dersleri çok zayıf. Kızım hele hiç toparlanamadı. Dersleri geriliyor. Babasına çok yakındı. O daha çok yaralı.

Çalışmıyorum. Mümkün değil. Üç çocuk, en küçüğü 2 yaşına yeni geliyor. Eşimin ailesinden de kendi ailemden de hiç kopmadık. Baba sevgisini amcadan, dededen alıyorlar.

Eşimle oturduğum evde duruyoruz. Hiçbir şeyi değiştirmemeye çalıştım. Çocuklarıma karşı hiçbir şeyi değiştirmedim. Çok zor, ama kendimi düşünmüyorum. Öncelikle üç çocuğumu düşünmek zorundayım. Kızım, öğretmen olmak istiyor. Olması için çalışıyorum.

Sosyal Haklar Derneği Soma hikayeleri - 6 

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