Soma hikâyeleri: Mahmut’la birlikte o panoda kim varsa öldü, suçluların cezalandırılmasını istiyorum

Sosyal Haklar Derneği, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen Soma katliamında hayatını kaybeden 301 madencinin ve geride kalanların hikâyelerini, “Öleni, kalanı ve Soma'ya ne olduğunu okuyun” başlığıyla yayınlıyor. Soma’da çalışan iki oğlundan Mahmut Akbulut’u kaybeden Şerafettin Akbulut, “ ‘Mahmut nerede’ diye bağıran oğlum kurtuldu. Mahmut’la birlikte o panoda kim varsa öldü. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Şerafettin Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

Oğlumu kaybettim. Mahmut Akbulut, 27 yaşında daha. Üniversite mezunu. Elektronik bilgisayar okudu. Mezun olduğunda iş bulamadı. Madene girdi, 6 olmuştu daha çalışalı.

İş olmayınca mecbur girdi. Maaşını sormazdım ama bin liranın üstündeydi herhalde...

Üç çocuğum var. Biri Mahmut’tu. Diğeri de aynı madende çalışıyordu. Hani o gün kameralar da çekmiş. “Mahmut nerde” diye bağırıyordu ya. O abisiydi işte. O kurtuldu. O panoda kim varsa öldü. Hemen olduğu yerde kaldı. Onlar orada kaldı. Gidemedi.

Kurtulan oğluma devlet iş verdi. Başka bir oğlum daha var. O da İmbat’ta on yıldır devam ediyor.

Çok yoruluyordu. İşlerin çok sıkı olduğunu söylüyordu. Yangında sadece zehirlenmişti. Dünyanın değil belki ama ahiretin güzelliği üzerindeydi.

Davada sadece suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim görüşüm bu mahkeme üzerinde siyasi baskı var.

64 yaşındayım. Ben dozer operatörlüğü yaptım 30 sene. Ormanda, askeriyede, madende…

Sosyal Haklar Derneği Soma Hikayesi - 7