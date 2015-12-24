Soma hikâyeleri: Oğlum babasının hiç uğruna öldüğünü düşünüyor, onun için avukat olmak istiyor

Sosyal Haklar Derneği, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen Soma katliamında hayatını kaybeden 301 madencinin ve geride kalanların hikâyelerini, “Öleni, kalanı ve Soma'ya ne olduğunu okuyun” başlığıyla yayımlamaya başladı. Katliamda eşi Erdoğan Köse’yi kaybeden Gülfidan Köse, “Oğlum babasının bir hüç uğruna öldüğünü düşünüyor. Babası için avukat olmak istiyor" dedi.

Gülfidan Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

Soma katliamında eşim Erdoğan Köse’yi kaybettim. 18 yaşında bir kızım ve 16 yaşında bir oğlum var. Kocamdan kalan maaş dışında bir gelirim yok. Katliamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil, tüm hislerim değişti. Bende de çocuklarımda da öfke ve üzüntü var.

Oğlum şimdi daha çok okumak istiyor, hırslandı, okuyup avukat olmak istiyor. Babasının bir hiç uğruna öldüğünü düşünüyor. Avukat olursa böyle davalara bakmak, insanların haklarını savunmak istiyor.

Adaletin yerini bulmasını, tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almalarını istiyorum. Tutuklu bulunanların dışında bu katliamda kimin sorumluluğu varsa hepsinin yargılanmasını istiyorum.

Bu arada söylemek istediğim bir şey daha var: Tutuklu bulunan sekiz kişinin mahkeme salonundaki hal ve tavırları bizleri çok üzüyor, yaralıyor. Bazen dalga geçiyorlar gibi geliyor, çünkü hiçbir üzüntü belirtisi göstermiyorlar. Ellerini vicdanlarına koyup boyunlarını öne eğmeleri gerekirken 301 insan katledilmemiş gibi davranmaları çok zorumuza gidiyor. Adaletin yerini bulması için elimden geleni yapacağım, sonuna kadar gideceğim.

Sosyal Haklar Derneği Soma Hikayeleri – 8