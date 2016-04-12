301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciası davası bugüne ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili altısı tutuklu 46 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine yaklaşık 45 günlük aradan sonra yeniden başladı. Maden işçilerinin mahkemeye verdikleri ifadelerin okunmasının ardından dava bugüne ertelendi.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, ‘Olası kastla öldürme’, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’, ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçlarından 301 kez, iki yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, yaklaşık 45 günlük aranın ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başladı. Somalı iççilerin aileleri ve onlara destek veren sivil toplum kuruluşu üyeleri, duruşmaları takip etmek için geldi. Aileler, yakınlarının, madencilerin haksızlıkların takipçisi olacaklarını, söyledi. Aileler daha sonra, polis arama noktasından geçip duruşma salonuna girdi.

DHA'nın haberine göre, duruşmanın bu periyodunun da, yaklaşık 10 gün sürmesinin beklendiği açıklandı. Madende inceleme yapan bilirkişilerin raporlarının yetiştirilememesinden dolayı ise duruşmada, soruşturma zamanında savcılıklarda alınan tanık ve mağdur ifadelerinin okunacağı aktarıldı. Ayrıca bu duruşmalar sırasında, Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı’nın gerek duyması halinde, ifadelerinde çelişkiler bulanan kişileri dinlenebileceği öğrenilmişti.

7. duruşmanın ilk oturumu başladı

Milliyet’te yer alan habere göre, Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ceza duruşması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediliyor. Davanın 7’nci duruşmasının ilk oturumunda öğleden sonra madende makinelerin yağlanmasından sorumlu Orhan Özer, sanık avukatlarının talebi üzerine tanık olarak dinlendi.

Olayın yaşandığı gün H panosunda görevli olduğunu söyleyen Özer, makineleri yağladıkları sırada bantların durduğunu ve yer üstüne çıktıklarını söyledi.

Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, Özer’e, "Daha önce Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede olayın yaşandığı gün bağrışmalar duyduğu" yönündeki ifadelerini hatırlattı. Bunun üzerine Özer, şöyle konuştu: “Olayın yaşandığı gün çok etkilendim. İlkokul arkadaşlarımı kaybettim. Onun psikolojisiyle sağdan soldan duyduklarımı bu şekilde aktardım.” İfadesini değiştiren Özer, olay günü yaptığı çalışmaları harita üzerinde anlattı. Özer’e Cumhuriyet Savcısı tarafından kullandıkları yağların yanıcı olup olmadığı soruldu. Özer de yağların yanıcı olmadığını söyledi.

Özer’in ifadesinin ardından mahkeme tarafından, madencilerin kendi bölgelerindeki mahkemelerde verdikleri ifadeler okundu. İfadelerin okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı tarafından duruşma bugüne ertelendi.

Davada ne olmuştu

Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik’in de aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sekiz kişi için, ‘olası kastla öldürme’ suçundan 301 kez 20-25 yıl, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 162 kez iki-altı yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 sanık için de, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25’inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3’te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen 25 Aralık’taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan altı kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.

Tutuksuz yargılanan 40 sanık ise maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal’dan oluşuyor.