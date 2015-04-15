Soma davasında mahkeme sordu: Kamu görevlileri hakkındaki soruşturma ne oldu?

Soma davasında mahkemenin “kamu görevlileri hakkındaki soruşturma izninin akıbetini” istemesi, yargılamanın siyasilere de uzanmasının önünü açtı. İlk etapta, madeni denetleyen müfettişlere soruşturma izni vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile bakanlığındaki bürokratlara ilişkin yargılama dilekçesini bile yanıtlamayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da hedef tahtasında.

Çelik, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Eynez’deki maden ocağında denetim yapan müfettişlere soruşturma izni vermemişti. Ancak Danıştay, bilirkişi raporunda kamu görevlilerine yöneltilen suçlamaları teker teker sayarak mahkemeye sevk edilmelerini istedi. Ancak böyle bir işlem henüz gerçekleşmedi. Taner Yıldız ise bakanlığına bağlı bürokratların yargılanmalarına ilişkin dilekçeye yanıt bile vermedi.

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’in haberine göre, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin, kamu görevlileri açısından yürütülen soruşturmanın akıbetini dava dosyasına istemesiyle, her iki bakanlığın tavrı öncelikle kayıt altına alınacak, ardından da hukuki yaptırımlar gelebilecek.

Eski Manisa Baro Başkanı ve mağdur aile avukatlarından Zeynel Balkız, “Mahkemenin verdiği ara kararla, davanın eksik ayaklarından biri olan kamu ayağı dosyaya girmiş oldu. Bakanlar kendi bürokratlarını yargıdan kaçırmaya çalışıyor. Bu karardan sonra bakanlar bürokratlarını mahkemeye göndermezse, bunu yargıya müdahale sayarız” diye konuştu.