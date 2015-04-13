Soma faciasının güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez yayınlandı

BBC Türkçe, 13 Mayıs 2014'te Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği güne ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Rengin Arslan'ın haberine göre, ilk kez yayımlanan görüntüler facia öncesinde ve sonrasında madenini dışında ve içinde yaşananları gösteriyor.

İşte o video:

Dava 15 Nisan'a ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde geçen yıl 13 Mayıs'ta 301 işçinin ölümü, 162 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan maden faciasıyla ilgili davanın duruşması bugün görüldü. Mahkeme, 8 tutuklu sanığın salona getirilmesine karar verdi. Duruşma 15 Nisan'a ertelendi.