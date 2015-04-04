Soma davasının tutuklu sanıkları duruşmaya getirilmeyecek

Soma davasında tutuklu bulunan 8 kişi can güvenliği endişesiyle 13 Nisan'da başlayacak duruşmaya getirilmeyecek.

Banu Şen’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciası davası 13 Nisan’da başlayacak. En az 10 gün kesintisiz sürmesi beklenen duruşmalar, Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye 19 Mart’ta gönderdiği yazıya istinaden Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24 Mart’ta aldığı kararla SEGBİS (Ses ve görüntü bilişim sistemi) ile gerçekleşecek. Halen Aliağa Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunan 8 sanık, adil yargılamanın kişi hürriyetine ilişkin kuralları ve can güvenliği gerekçesiyle Akhisar’a getirilmeyecek. Daha önce de gündeme gelen yargılama usulüne göre aralarında Soma AŞ. CEO’su Can Gürkan’ın da bulunduğu 8 sanık halen tutuklu bulundukları Aliağa Şakran Cezaevi’nden mahkeme salonuna ekran ile bağlanacak, mahkeme heyeti sorguyu bu şekilde gerçekleştirecek.

'Bu şekil makul'

Avukatları ise mahkeme salonunda bulunacak. Manisa Barosu Eski Başkanı ve mağdur avukatlarından Zeynel Balkız, “Bu şekli makul buluyoruz. Can güvenliği derken mahkeme mahkeme yol güzergahında oluşabilecek her türlü trafik kazası ve olumsuz gelişebilecek olayları nazara aldı. Mağdurların ifadeleri de sürecin hızlanması açısından bulundukları il ve ilçelerde alınacak” dedi. 13 Mayıs’ta meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili hazırlanan iddianamede 8'i tutuklu 45 şüpheli sanık ve 487 madenci yakını mağdur olarak yer alıyor.