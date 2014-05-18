Soma'da hayatını kaybeden işçilerin fotoğraflarıyla o maden...
18 Mayıs 2014 15:25
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Ferhat Avkaş, babası Hüseyin Avkaş ile birlikte hayatını kaybetti. Ferhat fotoğrafta bir arkadaşı ile gözüküyor. Kurtarma ekibi, baba ile oğlunun cansız bedenlerini yan yana bulmuştu
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Ferdi Kahraman da, arkadaşlarıyla birlikte madende geçirdikleri günleri fotoğraflarına taşımış. İşçiler oruçlarını açarken çekilen bir fotoğraf
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Maden mühendisi olan Koray Karadağ da hayatını kaybedenler arasında
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